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«Гомель» — «Ислочь». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (19.06.2021)

вчера, 06:26

«Гомель» примет «Ислочь» в матче 13-го тура Высшей лиги Беларуси. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.664.214.66
Лига Ставок 1.60 4.40 4.70
Мелбет 1.54 4.31 6.67
1XBET 1.49 4.42 4.98
BetBoom 1.49 4.40 5.30

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Гомель» фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.67. Шансы «Ислочи» добыть три очка оцениваются в 4.3, заключить пари на ничью можно с котировкой 4.1.

Также букмекеры прогнозируют результативный исход поединка. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.51, ТМ (2,5) – 2.31.

Форма команд

Будучи новичком Высшей лиги, «Гомель» выступает очень достойно. В 12 проведенных турах команда одержала 6 побед и 3 раза сыграла вничью, проиграв 3 встречи своим соперникам. На данный момент «зелено-белые» занимают пятую позицию в турнирной таблице, отставая от тройки лидеров на 3 очка. В прошлом туре чемпионата «Гомель» не справился в гостях с «Энергетик-БГУ» (2:3). Прежде команда одержала последовательные победы над «Минском» (5:0) и «Славией» (4:2).

«Ислочь» достаточно неровно проводит этот сезон чемпионата. Безвыигрышная серия команды затянулась на пять туров, что повлекло за собой падение на 11-ю строчку в общем зачете. В прошлом матче лиги «Ислочь» дома поделила очки с «Динамо» Брест (1:1), а перед этим уступила в гостях «Слуцку» (1:2) и дома «Витебску» (0:1).

Информация для ставок

  • «Гомель» еще не проигрывал в домашних матчах Высшей лиги – четыре победы и одна ничья
  • «Ислочь» проиграла 3 из 5 предыдущих гостевых поединков во всех турнирах
  • В 2 последних встречах «Гомеля» и «Ислочи» прошли ставки на ТБ (2,5) и ОБЗ

Прогноз

«Гомель» очень хорошо играет дома, где команда регулярно набирает очки. «Ислочь», в свою очередь, сейчас не может похвастаться стабильностью и надежной игрой в защите. Учитывая вышесказанное, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Гомеля» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.65 на победу хозяев и ТБ 2.5 в матче «Торпедо-БелАЗ» — «Спутник».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.48 2.03 1.80
Лига Ставок 2.55 1.47 2.04 1.72
Мелбет 2.63 1.51
1XBET 2.85 1.45
BetBoom 2.80 1.38 2.17 1.61
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 10:30
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Гомель»
shlomo
shlomo
вчера в 07:29
Хозяева не проиграют
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