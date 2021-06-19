«Гомель» — «Ислочь». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (19.06.2021)

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вчера, 06:26

«Гомель» примет «Ислочь» в матче 13-го тура Высшей лиги Беларуси. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Гомель» фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.67. Шансы «Ислочи» добыть три очка оцениваются в 4.3, заключить пари на ничью можно с котировкой 4.1.

Также букмекеры прогнозируют результативный исход поединка. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.51, ТМ (2,5) – 2.31.

Форма команд

Будучи новичком Высшей лиги, «Гомель» выступает очень достойно. В 12 проведенных турах команда одержала 6 побед и 3 раза сыграла вничью, проиграв 3 встречи своим соперникам. На данный момент «зелено-белые» занимают пятую позицию в турнирной таблице, отставая от тройки лидеров на 3 очка. В прошлом туре чемпионата «Гомель» не справился в гостях с «Энергетик-БГУ» (2:3). Прежде команда одержала последовательные победы над «Минском» (5:0) и «Славией» (4:2).

«Ислочь» достаточно неровно проводит этот сезон чемпионата. Безвыигрышная серия команды затянулась на пять туров, что повлекло за собой падение на 11-ю строчку в общем зачете. В прошлом матче лиги «Ислочь» дома поделила очки с «Динамо» Брест (1:1), а перед этим уступила в гостях «Слуцку» (1:2) и дома «Витебску» (0:1).

Информация для ставок

«Гомель» еще не проигрывал в домашних матчах Высшей лиги – четыре победы и одна ничья

«Ислочь» проиграла 3 из 5 предыдущих гостевых поединков во всех турнирах

В 2 последних встречах «Гомеля» и «Ислочи» прошли ставки на ТБ (2,5) и ОБЗ

Прогноз

«Гомель» очень хорошо играет дома, где команда регулярно набирает очки. «Ислочь», в свою очередь, сейчас не может похвастаться стабильностью и надежной игрой в защите. Учитывая вышесказанное, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Гомеля» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Бетсити.