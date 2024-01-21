«Гранада» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (22.01.2024)

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вчера, 18:12

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют гостей, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Поверить в победу «Гранады» можно по коэффициенту 5, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.05.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 2.08.

Форма команд

«Гранада» очень мало побеждает в этом сезоне и закономерно находится в зоне вылета. Команда располагается на 19 месте с 11 баллами и пока у нее не выходит вновь закрепиться в Ла Лиге и стабильно набирать очки. В предстоящей игре с мотивированным «Атлетико» у хозяев вряд ли будет много шансов достичь успеха. Два последних матча «Гранады» завершились поражением от «Бетиса» (0:1) и победой над «Кадисом» (2:0).

У «Атлетико» были два сложных матча с «Реалом», которые закончились дополнительным временем, но с разным исходом. Сейчас «матрасникам» необходимо сосредоточиться на чемпионате и набирать очки, ведь они идут уже на пятом месте с 38 баллами и иотстают от лидера на 11 пунктов. В последнем туре Ла Лиги «Атлетико» проиграл на выезде «Жироне» (3:4).

Информация для ставок

«Гранада» выиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Атлетико» проиграл пять из семи последних выездных встреч

Мадридский клуб выиграл три из пяти последних матчей с «Гранадой»

Прогноз

«Гранада» очень плохо играет исторически с «Атлетико» и в этот раз наверняка также встретится с трудностями. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.