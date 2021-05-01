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«Гранада» — «Кадис». Прогноз на матч Примеры (02.05.2021)

вчера, 22:38

«Гранада» сыграет против «Кадиса» в рамках очередного тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 2 мая 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.873.455.03
Лига Ставок 1.93 3.40 4.40
Фонбет 1.90 3.15 4.80
Мелбет 1.94 3.30 5.00
1XBET 1.94 3.30 5.00
BetBoom 1.93 3.33 4.64

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры БК Фонбет назвали «Гранаду». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.82. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.45, на победу «Кадиса» по 4.70.

Форма команд

«Гранада» находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 45 баллов. В нынешнем сезоне команда выиграла 13 поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в 14 играх. Клуб забил 43 мяча и пропустил 54 гола. В последних играх «Гранада» удивляет, клуб обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» впервые в истории. Каталонцы до этого не проигрывали несколько игр кряду. «Гранада» в хорошей форме, поэтому готова принять дерзких гостей.

«Кадис» находится на 13-й строчке в турнирной таблице. Испанский клуб набрал 37 баллов. В активе «Кадиса» девять побед, десять ничьих и 14 поражений. Клуб забил 28 голов и пропустил 49 мячей. «Кадис» можно назвать дерзким новичком Примеры. Команда не проиграла в двух матчах «Барселоне» и обыграла «Реал». Даже «Атлетико» испытал проблемы при игре с этим клубом. Эта команда является очень непредсказуемой, она пытается спастись от вылета и практически обеспечила себе комфортное преимущество.

Информация для ставок

● «Кадис» не побеждает три игры кряду
● «Гранада» забила девять мячей в последних пяти матчах
● У «Гранады» три победы в последних пяти играх во всех турнирах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.00. Также можно поставить на ничью или победу «Кадиса» по 1.98.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.70 1.67 2.33
Лига Ставок 2.23 1.66 1.66 2.23
Мелбет 1.72 2.31
1XBET 2.15 1.70 1.72 2.31 1.33 3.32
BetBoom 2.26 1.68 1.67 2.28 1.35 3.37
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