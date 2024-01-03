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«Гранада» — «Кадис». Прогноз на матч Ла Лиги (03.01.2023)

вчера, 15:26
Кадис

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.35. На ничейный результат можно поставить по 3.1, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.45

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.78. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2 по 2.05. Ставка на «обе забьют» составляет 2.02.

Форма команд

«Гранада» на данный момент выглядит безнадежно и очень давно не выигрывает в чемпионате. В активе клуба лишь восемь очков и предпоследнее место в турнирной таблице. Нынешний соперник идет всего на две ступеньки выше, но опережает хозяев на целых семь пунктов. Два последних матча «Гранады» завершились поражением от «Севильи» (0:3) и неудачей с «Сельтой» (0:1).

«Кадис» очень часто играет вничью и это не дает клубу возможности оторваться от зоны вылета. Сейчас коллектив занимает лишь 17 место с 15 баллами и опережает ближайшего соперника на два балла. В случае победы над «Гранадой» у хозяев будет возможность подняться выше на 1-2 позиции. В прошлом туре «Кадис» сыграл вничью с «Реалом» Сосьедад (0:0), а ранее поделил очки с «Лас-Пальмас» (1:1).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Кадиса» завершились ничейными результатами
  • «Гранада» не может выиграть уже 16 матчей подряд во всех турнирах
  • Четыре из пяти матчей между клубами завершились вничью за последнее время

Прогноз

Предлагаем полностью опереться на статистику и сделать немного рискованную ставку, что команды поделят очки. Поставить на ничью можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.1.

Все комментарии
Владимир Иванов 17
Владимир Иванов 17 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:17
Все серии когда-то кончаются может сегодня Гранада победит?Поставлю -1х.
shlomo
shlomo
вчера в 15:42
Кадис в любые времена достойно работал против Гранады, но за основу можно взять очные противостояния коллективов, которые берут свое начало с 2019 года. И надо отметить, что "Грана" ни разу не смогла победить за 6-ть сыгранных матчей, хотя в 3-х из них команде доводилось выступать именно на родной территории. Вот и получается, что нынешняя форма хозяев поля, а также не утешительная тенденция личных встреч, наводят на мысли, что им вновь придется потерпеть фиаско.
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