«Гранада» — «Кадис». Прогноз на матч Ла Лиги (03.01.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.35. На ничейный результат можно поставить по 3.1, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.45
|
2 : 0
завершен
вчера, 19:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.78. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2 по 2.05. Ставка на «обе забьют» составляет 2.02.
Форма команд
«Гранада» на данный момент выглядит безнадежно и очень давно не выигрывает в чемпионате. В активе клуба лишь восемь очков и предпоследнее место в турнирной таблице. Нынешний соперник идет всего на две ступеньки выше, но опережает хозяев на целых семь пунктов. Два последних матча «Гранады» завершились поражением от «Севильи» (0:3) и неудачей с «Сельтой» (0:1).
«Кадис» очень часто играет вничью и это не дает клубу возможности оторваться от зоны вылета. Сейчас коллектив занимает лишь 17 место с 15 баллами и опережает ближайшего соперника на два балла. В случае победы над «Гранадой» у хозяев будет возможность подняться выше на 1-2 позиции. В прошлом туре «Кадис» сыграл вничью с «Реалом» Сосьедад (0:0), а ранее поделил очки с «Лас-Пальмас» (1:1).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Кадиса» завершились ничейными результатами
- «Гранада» не может выиграть уже 16 матчей подряд во всех турнирах
- Четыре из пяти матчей между клубами завершились вничью за последнее время
Прогноз
Предлагаем полностью опереться на статистику и сделать немного рискованную ставку, что команды поделят очки. Поставить на ничью можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.1.