АЕК – «Олимпиакос». Прогноз на матч чемпионата Греции (17.05.2022)

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вчера, 09:49

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча эксперты видят хозяев поля. Поставить на победу АЕКа в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 2.00. За ничью предложена цена 3.40, а победа «Олимпиакоса» играется по котировке 3.75.

Аналитики также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) идет в линии по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

АЕК в чемпионском турнире пытается попасть в зону еврокубков. На данный момент клуб занимает пятое место рейтинга, отставая от первой четверки на три балла.

По ходу этого розыгрыша чемпионата Греции АЕК одержал 16 побед и восемь раз сыграл вничью, допустив 11 поражений от соперников. После успешной игры против «Янины» (3:0) на домашней арене команда уступила в гостях «Арису» (2:3).

«Олимпиакос» досрочно завоевал дежурный титул чемпиона Греции. Набрав 80 баллов за 35 туров, клуб стал недосягаем для прямых конкурентов. В общей сложности красно-белые в этой кампании провели 24 победных встреч, восемь раз сыграли вничью и допустили три поражения.

В двух последних турах, когда у «Олимпиакоса» уже не было мотивации, зафиксирован проигрыш от «Панатинаикоса» (1:2) и ничья с ПАОКом (1:1).

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 3 из последних 5 очных встреч

АЕК забивал и пропускал голы в 5 из последних 7 матчей чемпионата

забивал и пропускал голы в 5 из последних 7 матчей чемпионата «Олимпиакос» побеждал в двух последних гостевых поединках Суперлиги

Прогноз

В этом матче рекомендуем поставить на «обе забьют – да». В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.88.