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АЕК – «Олимпиакос». Прогноз на матч чемпионата Греции (17.05.2022)

вчера, 09:49
Олимпиакос

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча эксперты видят хозяев поля. Поставить на победу АЕКа в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 2.00. За ничью предложена цена 3.40, а победа «Олимпиакоса» играется по котировке 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.023.493.64
Фонбет 2.00 3.50 3.70

Аналитики также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) идет в линии по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.05.

Форма команд

АЕК в чемпионском турнире пытается попасть в зону еврокубков. На данный момент клуб занимает пятое место рейтинга, отставая от первой четверки на три балла.

По ходу этого розыгрыша чемпионата Греции АЕК одержал 16 побед и восемь раз сыграл вничью, допустив 11 поражений от соперников. После успешной игры против «Янины» (3:0) на домашней арене команда уступила в гостях «Арису» (2:3).

«Олимпиакос» досрочно завоевал дежурный титул чемпиона Греции. Набрав 80 баллов за 35 туров, клуб стал недосягаем для прямых конкурентов. В общей сложности красно-белые в этой кампании провели 24 победных встреч, восемь раз сыграли вничью и допустили три поражения.

В двух последних турах, когда у «Олимпиакоса» уже не было мотивации, зафиксирован проигрыш от «Панатинаикоса» (1:2) и ничья с ПАОКом (1:1).

Информация для ставок

  • Команды обменялись голами в 3 из последних 5 очных встреч
  • АЕК забивал и пропускал голы в 5 из последних 7 матчей чемпионата
  • «Олимпиакос» побеждал в двух последних гостевых поединках Суперлиги

Прогноз

В этом матче рекомендуем поставить на «обе забьют – да». В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.88.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.49 1.85 1.95 1.46 2.69
Фонбет 1.85 1.95
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 10:48
Победа или ничья команды хозяев поля в этом матче.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:59
Игра на три результата
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