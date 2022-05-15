АЕК – «Олимпиакос». Прогноз на матч чемпионата Греции (17.05.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча эксперты видят хозяев поля. Поставить на победу АЕКа в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 2.00. За ничью предложена цена 3.40, а победа «Олимпиакоса» играется по котировке 3.75.
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завтра, 20:00
Аналитики также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) идет в линии по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.05.
Форма команд
АЕК в чемпионском турнире пытается попасть в зону еврокубков. На данный момент клуб занимает пятое место рейтинга, отставая от первой четверки на три балла.
По ходу этого розыгрыша чемпионата Греции АЕК одержал 16 побед и восемь раз сыграл вничью, допустив 11 поражений от соперников. После успешной игры против «Янины» (3:0) на домашней арене команда уступила в гостях «Арису» (2:3).
«Олимпиакос» досрочно завоевал дежурный титул чемпиона Греции. Набрав 80 баллов за 35 туров, клуб стал недосягаем для прямых конкурентов. В общей сложности красно-белые в этой кампании провели 24 победных встреч, восемь раз сыграли вничью и допустили три поражения.
В двух последних турах, когда у «Олимпиакоса» уже не было мотивации, зафиксирован проигрыш от «Панатинаикоса» (1:2) и ничья с ПАОКом (1:1).
Информация для ставок
- Команды обменялись голами в 3 из последних 5 очных встреч
- АЕК забивал и пропускал голы в 5 из последних 7 матчей чемпионата
- «Олимпиакос» побеждал в двух последних гостевых поединках Суперлиги
Прогноз
В этом матче рекомендуем поставить на «обе забьют – да». В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.88.