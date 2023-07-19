«Гремио» — «Атлетико Минейро». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (23.07.2023)

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вчера, 18:43

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы «Атлетико Минейро», зайдет коэффициент 3.7. Ничью можно выбрать по 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.15 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Гремио» является одним из лидеров Серии А Бразилии, но до первого места коллективу очень далеко. Клуб располагается на третьем месте с 26 баллами и проигрывает «Ботафого» 13 пунктов. Тем не менее, команде очень важно не выпадать из первой тройки, поэтому их сопернику в этой встрече придется непросто. В прошлом туре «Гремио» проиграл на своем поле этому же «Ботафого» (0:2), а позднее прошел в кубке Бразилии «Баия» (2:1 по пенальти).

«Атлетико Минейро» на данный момент занимает 12 место и замыкает зону попадания в кубок Южной Америки на будущий сезон. В активе клуба 21 балл, что на два пункта больше, чем у ближайшего соперника. В выездном матче с «Гремио» шансов у гостей будет немного, поэтому необходимо реализовывать немногочисленные моменты, которые будут возникать. В прошлой игре «Гояс» сыграл вничью с «Атлетико Минейро» (0:0), а ранее на своем поле минимально уступил «Коринтиансу» (0:1).

Информация для ставок

«Атлетико Минейро» не может выиграть уже семь поединков подряд во всех турнирах

«Гремио» выиграл четыре из пяти последних домашних матчей во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

В последних личных встречах «Гремио» и «Атлетико Минейро» обязательно не уходили с поля без забитых мячей. Предлагаем и в этот раз сделать выбор в пользу варианта «обе забьют» по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.