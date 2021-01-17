«Гронинген» — «Твенте». Прогноз на матч Эредивизие (17.01.2021)

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17 января 2021, 01:12

17 января «Гронинген» на своем поле принимает грозный «Твенте». Это будет интересный и насыщенный на разные события матч, где трудно назвать явного фаворита. Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на предстоящий поединок очередного тура Эредивизие.

Ставки букмекеров

Поединок «Гронингена» против «Твенте» — тот редкий случай, когда очень сложно назвать победителя противостояния. Букмекеры БК Мелбет считают, что в этом матче больше шансов будет у «Гронингена», на их победу рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 2.43. Победу гостей оценили в 2.91, а ничейный исход — в 3.42.

Форма команд

«Гронинген» расположился на шестой строчке в турнирной таблице и имеет 30 баллов в активе. В случае победы у команды есть все шансы взобраться на пятую позицию и вплотную подойти к ПСВ . Свой последний матч «Гронинген» выиграл со счетом 3:2.

«Твенте» набрал ход в нынешнем сезоне в Эредивизие. Команда расположилась на седьмой строчке в таблице и имеет 27 баллов в активе. В случае, если «Твенте» 17 января отпразднует победу над «Гронингеном», клуб сможет приблизиться к своему сопернику, набрав столько же очков, сколько и у «Гронингена». Свой последний матч «Твенте» проиграл со счетом 1:3.

Информация для ставок

«Твенте» побеждал «Гронинген» в трех из пяти последних матчей

В последних пяти матчах между этими соперниками «Гронинген» забил всего два гола

«Твенте» входит в топ-5 самых забивных команд чемпионата Нидерландов — 31 забитый мяч в 16 сыгранных матчах

Прогноз

Противостояние «Гронингена» и «Твенте» всегда наполнено различными событиями. Эти команды постоянно играют в агрессивный и яркий футбол, много забивают и много пропускают.

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку «обе забьют» с коэффициентом 1.80.

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