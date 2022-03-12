«Гройтер Фюрт» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (13.03.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «РБ Лейпциг». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.36. Победа «Гройтер Фюрт» оценивается по 8.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.6.
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завтра, 21:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.91. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.89.
Форма команд
«РБ Лейпциг» находится в хорошей форме и автоматически прошел в 1/4 финала Лиги Европы и не проводил матч среди недели. Команда старается догнать упущенное в чемпионате и перед стартом очередного тура занимает пятое место с 41 набранным баллом. Коллектив в предстоящем матче с последней командой турнирной таблицы имеет хорошие шансы набрать очередные три важных очка. Два последних матча «РБ Лейпциг» завершились ничьей с «Фрайбургом» (1:1) и победой над «Бохумом» (1:0).
«Гройтер Фюрт» набрал всего четыре балла в последних пяти турах чемпионата Германии, чего очень мало для того, чтобы покинуть зону вылета. Команда остается на последнем месте и имеет в своем активе всего 14 очков, отставая от ближайшего соперника на восемь пунктов. В поединке с «РБ Лейпциг» хозяевам будет очень сложно зацепиться за очки, поэтому даже ничья будет считаться сенсацией. В прошлом туре «Гройтер Фюрт» проиграл «Бохуму» (1:2), а ранее сыграл вничью с «Кельном» (1:1).
Информация для ставок
- Семь последних матчей «Гройтер Фюрт» завершились исходом «обе забьют»
- «РБ Лейпциг» выиграл четыре последних поединка на выезде во всех турнирах
- «Гройтер Фюрт» проиграл четыре из пяти последних встреч с «РБ Лейпциг»
Прогноз
Матч обещает быть очень интересным, а гости первых минут постараются завладеть инициативой. Предполагаем, что «РБ Лейпциг» одержит уверенную победу с форой (-1.5), а сделать ставку на это можно по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Фонбет.