«Гройтер Фюрт» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (13.03.2022)

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сегодня, 16:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «РБ Лейпциг». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.36. Победа «Гройтер Фюрт» оценивается по 8.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.91. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.89.

Форма команд

«РБ Лейпциг» находится в хорошей форме и автоматически прошел в 1/4 финала Лиги Европы и не проводил матч среди недели. Команда старается догнать упущенное в чемпионате и перед стартом очередного тура занимает пятое место с 41 набранным баллом. Коллектив в предстоящем матче с последней командой турнирной таблицы имеет хорошие шансы набрать очередные три важных очка. Два последних матча «РБ Лейпциг» завершились ничьей с «Фрайбургом» (1:1) и победой над «Бохумом» (1:0).

«Гройтер Фюрт» набрал всего четыре балла в последних пяти турах чемпионата Германии, чего очень мало для того, чтобы покинуть зону вылета. Команда остается на последнем месте и имеет в своем активе всего 14 очков, отставая от ближайшего соперника на восемь пунктов. В поединке с «РБ Лейпциг» хозяевам будет очень сложно зацепиться за очки, поэтому даже ничья будет считаться сенсацией. В прошлом туре «Гройтер Фюрт» проиграл «Бохуму» (1:2), а ранее сыграл вничью с «Кельном» (1:1).

Информация для ставок

Семь последних матчей «Гройтер Фюрт» завершились исходом «обе забьют»

«РБ Лейпциг» выиграл четыре последних поединка на выезде во всех турнирах

«Гройтер Фюрт» проиграл четыре из пяти последних встреч с «РБ Лейпциг»

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, а гости первых минут постараются завладеть инициативой. Предполагаем, что «РБ Лейпциг» одержит уверенную победу с форой (-1.5), а сделать ставку на это можно по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Фонбет.