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«Хаддерсфилд» — «Кардифф». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.03.2021)

04 марта 2021, 04:00

«Хаддерсфилд» сыграет с «Кардиффом» в рамках английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.763.562.08
Fonbet Live! 14.00 1.13 10.50

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом поединка является «Кардифф». Поставить на их победу можно с коэффициентом 2.13. Ставка на победу «Хаддерсфилда» представлена коэффициентом 3.35. Ничейный исход оценивается в 3.50.

Форма команд

«Хаддерсфилд» в этом сезоне занимает 19-ю строчку в чемпионате. Клуб забил 39 мячей и пропустил 51 мяч. В активе у клуба 37 очков. «Хаддерсфилд» выиграл 10 поединков, 7 раз играл вничью и проиграл в 17 матчах.

«Кардифф» находится на шестом месте в турнирной таблице, которое даёт возможность попасть в плей-офф и пробиться в АПЛ. В нынешнем сезоне команда набрала 53 балла. «Кардифф» выиграл 15 матчей, 8 раз играл вничью и проиграл 11 встреч. Команда забила 53 гола и пропустила 35 мячей, что является одним из лучших показателей в турнире.

Информация для ставок

  • «Кардифф» не проигрывает пять матчей кряду
  • «Хаддерсфилд» не может победить три поединка подряд
  • «Кардифф» забил 13 мячей за последние 5 матчей

Прогноз

В нынешнем сезоне «Кардифф» очень хорош, валлийцы постараются взять максимум очков в матче с «Хаддерсфилдом» В этом матче можно поставить на то, что хотя бы одна команда забьет, плюс победа «Кардиффа», с коэффициентом 3.55.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Англии «Фулхэм» — «Тоттенхэм».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.763.562.08
Fonbet Live! 14.00 1.13 10.50
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