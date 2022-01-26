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«Хаддерсфилд» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (28.01.2022)

вчера, 16:56

28 января 2022 года «Хаддерсфилд» примет «Сток Сити». Этот матч пройдет в рамках 29-го тура Чемпионшипа в Англии. Поединок состоится на стадионе «Кирклис» в Хаддерсфилде. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.53 3.30 2.96
1XBET 2.53 3.30 2.96
BetBoom 2.55 3.22 2.89

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча, по мнению букмекеров, является «Хаддерсфилд». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа гостей в 2.85. Дополнительная ставка на этот матч — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.15.

Форма команд

«Хаддерсфилд» в нынешнем сезоне идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 44 балла. У команды 12 побед, восемь ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 37 голов и пропустил 33 гола. В последних встречах этот клуб показывает очень хороший уровень игры и заслуженно набирает очки. У команды победа над «Редингом» со счетом 3:4, а также ничейный исход с «Суонси» 1:1 и «Блэкберн Роверс» 0:0.

В этом сезоне у «Сток Сити» 11-я строчка в турнирной таблице и 38 баллов в активе. У команды 11 побед, пять ничьих и 11 поражений. Коллектив забил 32 гола и пропустил 29 мячей. В последних встречах этот клуб не может похвастаться хорошим уровнем игры и очень часто теряет очки. «Сток Сити» проиграл «Ковентри Сити» со счетом 1:0, а также уступил «Фулхэму» 2:3 и выиграл у «Халл Сити» 0:2.

Информация для ставок

  • «Сток Сити» проиграл три матча из последних пяти
  • «Хаддерсфилд» не проигрывает вот уже девять игр кряду
  • У «Сток сити» четыре пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.88. В нынешнем сезоне оба клуба хорошо играют в атаке, поэтому в их голы очень даже можно поверить.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.70 2.28
1XBET 1.70 2.28
Все комментарии
43uzhcu2tt4r
43uzhcu2tt4r
вчера в 17:10
Футбольный клуб «Хаддерсфилд» одержит победу.
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