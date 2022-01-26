«Хаддерсфилд» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (28.01.2022)

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вчера, 16:56

28 января 2022 года «Хаддерсфилд» примет «Сток Сити». Этот матч пройдет в рамках 29-го тура Чемпионшипа в Англии. Поединок состоится на стадионе «Кирклис» в Хаддерсфилде. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча, по мнению букмекеров, является «Хаддерсфилд». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа гостей в 2.85. Дополнительная ставка на этот матч — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.15.

Форма команд

«Хаддерсфилд» в нынешнем сезоне идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 44 балла. У команды 12 побед, восемь ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 37 голов и пропустил 33 гола. В последних встречах этот клуб показывает очень хороший уровень игры и заслуженно набирает очки. У команды победа над «Редингом» со счетом 3:4, а также ничейный исход с «Суонси» 1:1 и «Блэкберн Роверс» 0:0.

В этом сезоне у «Сток Сити» 11-я строчка в турнирной таблице и 38 баллов в активе. У команды 11 побед, пять ничьих и 11 поражений. Коллектив забил 32 гола и пропустил 29 мячей. В последних встречах этот клуб не может похвастаться хорошим уровнем игры и очень часто теряет очки. «Сток Сити» проиграл «Ковентри Сити» со счетом 1:0, а также уступил «Фулхэму» 2:3 и выиграл у «Халл Сити» 0:2.

Информация для ставок

«Сток Сити» проиграл три матча из последних пяти

«Хаддерсфилд» не проигрывает вот уже девять игр кряду

У «Сток сити» четыре пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.88. В нынешнем сезоне оба клуба хорошо играют в атаке, поэтому в их голы очень даже можно поверить.