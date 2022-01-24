«Хагуарес Кордоба» — «Кортулуа». Прогноз на матч Колумбийской А-лиги (26.01.2022)

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вчера, 16:59

26 января 2022 года «Хагуарес Кордоба» примет на стадионе «Харагуай» в Монтерее «Кортулуа». Этот матч пройдет в рамках второго тура Колумбийской А-лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом поединке, по мнению букмекеров, стоит присмотреться к ставке на победу хозяев поля по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.05 и на победу «Кортулуа» в 4.40. Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.90.

Форма команд

«Хагуарес» в нынешнем сезоне идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого колумбийского коллектива — три балла. У команды одна победа. В последних поединках этот клуб не может похвастаться хорошими результатами. Во всех турнирах у команды было поражение от «Патриотаса» со счетом 3:0, а также победа над «Депортиво Кали» 1:0 и ничейный исход 0:0 с «Перейрой». У команды очень плохо с голами, она крайне редко забивает, особенно в матчах против топ-клубов.

«Кортулуа» в нынешнем сезоне Лиги-А Колумбии занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. У коллектива один балл и одна ничья. Команда забила всего один гол и пропустила также один мяч. В последних встречах этот коллектив выглядит неплохо, клуб активно набирает баллы во всех турнирах. Была победа со счетом 0:5 над «Реал Картахеной», а также 1:0 над «Чико» и ничья 0:0 с «Леонесом». «Кортулуа» хорош в атаке и является полной противоположностью своему оппоненту в предстоящей встрече.

Информация для ставок

«Кортулуа» не проигрывает пять игр кряду

«Хагуарес» выиграл два матча из последних пяти

У «Кортулуа» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше трех по коэффициенту 3.20. Одна из команд точно может порадовать болельщиков забитыми мячами.