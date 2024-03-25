«Халл» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.03.2024)

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сегодня, 16:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Халл». Команда играет домашний поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.93. Победа «Сток Сити» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.8.

Форма команд

«Халл Сити» после успешной серии матчей не может выиграть уже несколько туров, большинство из которых сводит к ничьим. Это повлияло на то, что команда опустилась уже на седьмое место в турнирной таблице с 58 баллами и отстает на три пункта от зоны плей-офф. В домашней встрече с соперником из нижней части турнирной таблицы хозяевам пора брать себя в руки и набирать важнейшие три балла. Два последних матча официальных матча «Халла» завершились ничьими с «Лестером» (2:2) и «Бирмингемом» (1:1).

«Сток Сити» чередует победы и поражения и находится на опасном для Чемпионшипа 19 месте с 41 баллом. Только два пункта отделяют клуб от зоны вылета, поэтому ближайшие поединки станут для него решающими. В таких сложных поединках как нынешний для гостей даже ничья была бы хорошим результатом, ведь в конце сезона будет считаться каждый набранный балл. В прошлом туре «Сток Сити» на своем поле крупно проиграл «Норвичу» (0:3), а ранее обыграл на выезде «Престон» (2:1).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Сток Сити» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Халл» выиграл лишь два матча из десяти последних на своем стадионе

«Сток Сити» выиграл четыре из шести последних матчей с «Халлом»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет сложным для обеих команд, но хорошая статистика личных встреч с «Халлом» не поможет «Сток Сити». Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.