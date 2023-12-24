«Хатайспор» — «Бешикташ». Прогноз на матч Суперлиги Турции (25.12.2023)

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вчера, 19:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бешикташ», а поставить на их победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Антальяспора» оценивается по 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.03. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Бешикташ» выглядит не очень уверенно и на данный момент располагается лишь на шестом месте с 26 баллами. Коллектив отстает от лидеров уже на 17 очков и о чемпионстве может не думать. В поединке с «Хаайспором» на выезде, гости приложат максимум усилий для победы, чтобы вернуться в борьбу за еврокубки. Два последних матча «Бешикташа» завершились поражением от «Аланьяспора» на своем поле (3:1) и успехом с «Лугано» (2:0) в Лиге Конференций.

«Хайтайспор» звезд с неба не хватает и не так далеко находится от зоны вылета. Команда набрала 19 очков и занимает 11 место, но отрыв от 17 позиции составляет всего два пункта. Чтобы не потерять сразу несколько позиций, хозяевам важно набирать очки в ближайших поединках. В прошлом туре Суперлиги Турции «Хатайспор» поделил очки с «Анкарагюджю» (0:0) и уступил «Башкашехиру» (0:1).

Информация для ставок

«Хатайспор» выиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах

«Бешикташ» не проигрывает на выезде четыре поединка подряд

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Прогноз

Обе команды не отличаются стабильностью, но в этот раз определенно могут обменяться забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.