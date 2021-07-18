«Хаугесунд» — «Волеренга»: прогноз на матч чемпионата Норвегии (18.07.2021)

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вчера, 10:32

«Хаугесунд» в очередном туре чемпионата Норвегии сыграет на домашней арене против «Волеренги».

Ставки букмекеров

В этой встрече минимальное предпочтение букмекеры отдают гостям. Ставки на победу «Волеренги» БК Фонбет принимает по коэффициенту 2.33, а вероятность победы «Хаугесунда» оценивается в 2.98. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.52.

Также эксперты букмекерской конторы не определились с результативностью грядущего противостояния. Сыграть ставку на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.95, ТБ (2,5) – 1.93.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата Норвегии «Хаугесунд» потерпел третье поражение в сезоне. Команда неудачно съездила в гости к «Мьёндалену», пропустив от соперника три безответных гола.

Прежде «Хаугесунд» выдал серию из четырех успешных матчей. В ней были обыграны «Кристиансунн» (3:0), «Бранн» (1:0) и «Тромсе» (3:0), а в игре против «Русенборга» был зафиксирован ничейный исход (0:0). В турнирной таблице Высшей лиги хозяева грядущей встречи расположились на девятой позиции.

«Волеренга» замыкает тройку лидеров норвежского чемпионата. В 13 проведенных поединках лиги команда взяла пять побед и шесть ничьих, проиграв только две встречи своим соперникам.

Серия без поражений «Волеренги» в Высшей лиге насчитывает шесть туров. В этот период команда чаще делила очки с соперниками (4 ничьи), чем их обыгрывала. В двух последних матчах сегодняшние гости разошлись результативным миром со «Стремсгодсетом» (1:1) и «Лиллестремом» (2:2).

Информация для ставок

• «Хаугесунд» выиграл 4 последних домашних матча в чемпионате

• «Волеренга» не проигрывала в 4 из 5 прошлых гостевых поединков лиги

• В 3 из 4 предыдущих очных встреч команд сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

В противостоянии двух атакующих команд предлагаем рассмотреть ставку на ТБ (2,5) голов по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Фонбет.

Букмекеры также предлагают хороший коэффициент на победу гостей в матче «Бранн» — «Мьёндален».