«Хаугесунд» — «Волеренга»: прогноз на матч чемпионата Норвегии (18.07.2021)

«Хаугесунд» в очередном туре чемпионата Норвегии сыграет на домашней арене против «Волеренги».
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3 : 1
завершен
вчера, 19:00
Ставки букмекеров
В этой встрече минимальное предпочтение букмекеры отдают гостям. Ставки на победу «Волеренги» БК Фонбет принимает по коэффициенту 2.33, а вероятность победы «Хаугесунда» оценивается в 2.98. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.52.
Также эксперты букмекерской конторы не определились с результативностью грядущего противостояния. Сыграть ставку на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.95, ТБ(2,5) – 1.93.
Форма команд
В прошлом туре чемпионата Норвегии «Хаугесунд» потерпел третье поражение в сезоне. Команда неудачно съездила в гости к «Мьёндалену», пропустив от соперника три безответных гола.
Прежде «Хаугесунд» выдал серию из четырех успешных матчей. В ней были обыграны «Кристиансунн» (3:0), «Бранн» (1:0) и «Тромсе» (3:0), а в игре против «Русенборга» был зафиксирован ничейный исход (0:0). В турнирной таблице Высшей лиги хозяева грядущей встречи расположились на девятой позиции.
«Волеренга» замыкает тройку лидеров норвежского чемпионата. В 13 проведенных поединках лиги команда взяла пять побед и шесть ничьих, проиграв только две встречи своим соперникам.
Серия без поражений «Волеренги» в Высшей лиге насчитывает шесть туров. В этот период команда чаще делила очки с соперниками (4 ничьи), чем их обыгрывала. В двух последних матчах сегодняшние гости разошлись результативным миром со «Стремсгодсетом» (1:1) и «Лиллестремом» (2:2).
Информация для ставок
• «Хаугесунд» выиграл 4 последних домашних матча в чемпионате
• «Волеренга» не проигрывала в 4 из 5 прошлых гостевых поединков лиги
• В 3 из 4 предыдущих очных встреч команд сыграла ставка на ТБ(2,5)
Прогноз
В противостоянии двух атакующих команд предлагаем рассмотреть ставку на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Фонбет.
Букмекеры также предлагают хороший коэффициент на победу гостей в матче «Бранн» — «Мьёндален».