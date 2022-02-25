«Хайденхайм» — «Зандхаузен». Прогноз на матч второй Бундеслиги (27.02.2022)

Ставки букмекеров
Минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Зандхаузена» будет стоить 4.5, ничью можно поставить по коэффициенту 3.8. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.73.
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завтра, 15:30
Вероятность низового матча составляет 2.03 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по 1.79.
Форма команд
«Зандхаузен» пытается набирать очки в последних матчах и покинуть зону вылета, но пока им это не удалось. Коллектив набрал 25 баллов и занимает 16 место в турнирной таблице, уступая ближайшему сопернику лишь по дополнительным характеристикам. В предстоящей встрече с середняком второй Бундеслиги коллектив постарается зацепиться за очки и продлить серию без поражений. В двух последних матчах «Зандхаузен» сыграл вничью с «Гамбургом» (1:1) и «Ингольштадтом» (0:0).
«Хайденхайм» не показывает стабильных выступлений в последних турах, что мешает ей быть в первой четверке турнирной таблицы. Коллектив идет на шестой позиции, имея в активе 38 очков и отставая всего от лидера на четыре пункта. Болельщики ждут от своей команды победы над аутсайдером и продвижения по турнирной таблице. В прошлом поединке «Хайденхайм» сыграл вничью с «Динамо» Дрезден (1:1), а ранее проиграл «Гамбург» (0:2).
Информация для ставок
- «Зандхаузен» не проигрывает уже четыре матча подряд в чемпионате
- «Хайденхайм» уступил только в двух поединках из десяти последних встреч
- Четыре из пяти последних матчей «Зандхаузена» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Зандхаузен» выиграл два из трех последних выездных поединков с «Хайденхаймом»
Прогноз
«Хайденхайм» играет на своем поле и имеет преимущество над своим соперником. Предполагаем, что матч будет примерно равным, однако хозяева смогут забить на один мяч больше. Сделать ставку на победу «Хайденхайма» можно по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Фонбет.