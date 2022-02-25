«Хайденхайм» — «Зандхаузен». Прогноз на матч второй Бундеслиги (27.02.2022)

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вчера, 22:08

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Зандхаузена» будет стоить 4.5, ничью можно поставить по коэффициенту 3.8. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.73.

Вероятность низового матча составляет 2.03 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по 1.79.

Форма команд

«Зандхаузен» пытается набирать очки в последних матчах и покинуть зону вылета, но пока им это не удалось. Коллектив набрал 25 баллов и занимает 16 место в турнирной таблице, уступая ближайшему сопернику лишь по дополнительным характеристикам. В предстоящей встрече с середняком второй Бундеслиги коллектив постарается зацепиться за очки и продлить серию без поражений. В двух последних матчах «Зандхаузен» сыграл вничью с «Гамбургом» (1:1) и «Ингольштадтом» (0:0).

«Хайденхайм» не показывает стабильных выступлений в последних турах, что мешает ей быть в первой четверке турнирной таблицы. Коллектив идет на шестой позиции, имея в активе 38 очков и отставая всего от лидера на четыре пункта. Болельщики ждут от своей команды победы над аутсайдером и продвижения по турнирной таблице. В прошлом поединке «Хайденхайм» сыграл вничью с «Динамо» Дрезден (1:1), а ранее проиграл «Гамбург» (0:2).

Информация для ставок

«Зандхаузен» не проигрывает уже четыре матча подряд в чемпионате

«Хайденхайм» уступил только в двух поединках из десяти последних встреч

Четыре из пяти последних матчей «Зандхаузена» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Зандхаузен» выиграл два из трех последних выездных поединков с «Хайденхаймом»

Прогноз

«Хайденхайм» играет на своем поле и имеет преимущество над своим соперником. Предполагаем, что матч будет примерно равным, однако хозяева смогут забить на один мяч больше. Сделать ставку на победу «Хайденхайма» можно по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Фонбет.