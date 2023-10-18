«Хетафе» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.10.2023)

1697647410

вчера, 19:43

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. Поверить в победу «Бетиса» можно по коэффициенту 3.15, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.4, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.58.

Форма команд

«Хетафе» показывает средние результаты в чемпионате Испании и перед стартом очередного тура Ла Лиги занимает лишь 11 место. В активе команды лишь 10 очков, и она отстает от нынешнего соперника на три пункта. на своем поле «Хетафе» играет очень цепко и вязко, поэтому у гостей определенно будут проблемы в этой встрече. В прошлом туре «Хетафе» на выезде сыграл вничью с «Сельтой» (2:2), а ранее поделил очки с «Вильярреалом» (0:0).

После не самых удачных результатов «Бетис» вышел на серию без поражений из пяти матчей, но ничьи все же преобладают над победами. Коллектив располагается на восьмом месте с 13 баллами, и чтобы вернуться в зону еврокубков, тренерскому штабу следует подкорректировать свою работу с футболистами и добавить им мотивации. «Бетис» в прошлом туре не смог на выезде обыграть новичка «Алавес» (1:1), а в Лиге Европы одолел на своем поле «Спарту» Прагу (2:1).

Информация для ставок

«Хетафе» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах

«Бетис» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Хетафе» проиграл «Бетису» три из пяти последних поединков

Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Хетафе» очень плохо играет исторически с «Бетисом» и в этот раз наверняка также встретится с трудностями. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.