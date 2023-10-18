«Хетафе» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.10.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. Поверить в победу «Бетиса» можно по коэффициенту 3.15, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.1.
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21 октября 2023, 17:15
суббота
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.4, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.58.
Форма команд
«Хетафе» показывает средние результаты в чемпионате Испании и перед стартом очередного тура Ла Лиги занимает лишь 11 место. В активе команды лишь 10 очков, и она отстает от нынешнего соперника на три пункта. на своем поле «Хетафе» играет очень цепко и вязко, поэтому у гостей определенно будут проблемы в этой встрече. В прошлом туре «Хетафе» на выезде сыграл вничью с «Сельтой» (2:2), а ранее поделил очки с «Вильярреалом» (0:0).
После не самых удачных результатов «Бетис» вышел на серию без поражений из пяти матчей, но ничьи все же преобладают над победами. Коллектив располагается на восьмом месте с 13 баллами, и чтобы вернуться в зону еврокубков, тренерскому штабу следует подкорректировать свою работу с футболистами и добавить им мотивации. «Бетис» в прошлом туре не смог на выезде обыграть новичка «Алавес» (1:1), а в Лиге Европы одолел на своем поле «Спарту» Прагу (2:1).
Информация для ставок
- «Хетафе» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах
- «Бетис» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Хетафе» проиграл «Бетису» три из пяти последних поединков
- Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Хетафе» очень плохо играет исторически с «Бетисом» и в этот раз наверняка также встретится с трудностями. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.