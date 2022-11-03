«Хетафе» — «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (05.11.2022)

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вчера, 09:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хетафе». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.12. Победа «Кадиса» оценивается по 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.49. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Хетафе» не проигрывает уже несколько матчей подряд, но большинство из них заканчивает ничейным результатом. Команда перед стартом очередного тура занимает 14 место с 13 баллами и нуждается в очках, чтобы еще больше обезопасить себя от «красной зоны». Два последних поединка «Хетафе» завершились выездной победой над «Эльче» (1:0) и ничьей с «Сельтой» (1:1).

«Кадис» также старается набирать очки в каждом матче, но провал на старте сезона все еще не позволяет ему выбраться из зоны вылета. Клуб идет на предпоследнем месте с 10 баллами и отстает от 17 места только по дополнительным показателям. Команде должна прибавить сил красивая победа над «Атлетико» в прошлом туре (3:2). Ранее «Кадис» проиграл «Райо Вальекано» (1:5) и разошелся миром с «Бетисом» (1:1).

Информация для ставок

«Кадис» забивал в шести из десяти последних матчей на выезде

«Хетафе» выиграл три из пяти последних матчей с «Кадисом»

·«Кадис» выиграл две игры из десяти последних, а «Хетафе» одержал три победы на этом промежутке

Прогноз

Обе команды играют нестабильно, но стремятся набирать очки, что видно в их последних результатах. Предполагаем, что игра будет неуступчивой, а клубы поделят очки. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.