«Хетафе» — «Кадис». Прогноз на матч Примеры (10.04.2021)

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сегодня, 00:27

«Хетафе» играет против «Кадиса» в рамках 30-го тура Примеры. Оба клуба выступают не лучшим образом в нынешнем сезоне. Одна из команд является новичком Примеры. Этот матч будет интересным, так как командам очень нужны очки, чтобы остаться в Примере. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры считают «Хетафе». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.00. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.15 и на победу «Кадиса» по коэффициенту 4.25.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Хетафе» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. У клуба 30 баллов в активе. «Хетафе» выиграл семь поединков, девять раз играл вничью и проиграл 13 матчей. Клуб забил 22 гола и пропустил 33 мяча. В последних поединках у «Хетафе» все очень плохо, клуб не побеждает и часто теряет очки даже там, где доминировал. Поединок против «Кадиса» является отличным шансом на исправление ситуации.

«Кадис» выступает в роли дерзкого новичка Примеры. Клуб расположился на 13-й строчке в таблице, но уже успел дважды отнять очки у «Барселоны» и обыграть «Реал Мадрид». У команды 32 пункта в активе. Всего «Кадис» выиграл восемь поединков, столько же раз играл вничью и проиграл 13 матчей. У клуба 26 забитых и 45 пропущенных. В нынешнем сезоне «Кадис» играет неплохо и может задержаться в Примере. В последних матчах у клуба получается обыгрывать серьезных соперников.

Информация для ставок

«Кадис» выиграл в двух матчах из последних пяти

«Хетафе» не может победить четыре игры кряду

«Кадис» забил и пропустил пять голов в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на тотал голов больше двух по коэффициенту 2.05. Еще одна актуальная ставка — обе забьют по коэффициенту 2.30.