«Хетафе» — «Кадис». Прогноз на матч Примеры (10.04.2021)

«Хетафе» играет против «Кадиса» в рамках 30-го тура Примеры. Оба клуба выступают не лучшим образом в нынешнем сезоне. Одна из команд является новичком Примеры. Этот матч будет интересным, так как командам очень нужны очки, чтобы остаться в Примере. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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завтра, 15:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры считают «Хетафе». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.00. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.15 и на победу «Кадиса» по коэффициенту 4.25.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Хетафе» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. У клуба 30 баллов в активе. «Хетафе» выиграл семь поединков, девять раз играл вничью и проиграл 13 матчей. Клуб забил 22 гола и пропустил 33 мяча. В последних поединках у «Хетафе» все очень плохо, клуб не побеждает и часто теряет очки даже там, где доминировал. Поединок против «Кадиса» является отличным шансом на исправление ситуации.
«Кадис» выступает в роли дерзкого новичка Примеры. Клуб расположился на 13-й строчке в таблице, но уже успел дважды отнять очки у «Барселоны» и обыграть «Реал Мадрид». У команды 32 пункта в активе. Всего «Кадис» выиграл восемь поединков, столько же раз играл вничью и проиграл 13 матчей. У клуба 26 забитых и 45 пропущенных. В нынешнем сезоне «Кадис» играет неплохо и может задержаться в Примере. В последних матчах у клуба получается обыгрывать серьезных соперников.
Информация для ставок
- «Кадис» выиграл в двух матчах из последних пяти
- «Хетафе» не может победить четыре игры кряду
- «Кадис» забил и пропустил пять голов в последних пяти играх
Прогноз
В этом матче можно сделать ставку на тотал голов больше двух по коэффициенту 2.05. Еще одна актуальная ставка — обе забьют по коэффициенту 2.30.