«Хетафе» — «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (08.12.2023)

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вчера, 18:34

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Хетафе», а коэффициент на их победу составляет 2.75. Успех «Валенсии» оценивается по коэффициенту 3 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 2.95.

На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 2.15. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.7. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Хетафе» занимает место в середине турнирной таблицы и является соседом нынешнего соперника. Обе команды набрали по 19 очков и делят 9-11 место в компании с «Райо Вальекано». Хозяева понимают о преимуществе своего стадиона и постараются добиться хорошего результата, чтобы выйти вперед в борьбе с конкурентами. Два последних матча «Хетафе» завершились победой над «Адзанетой» (2:1) в кубке Испании и поражением с «Лас-Пальмасом» в Ла Лиге (1:2).

«Валенсия» показывает средние результаты и не может выйти на стабильный набор очков в чемпионате Испании. Коллектив идет на десятой позиции с 19 баллами и бороться за место в еврокубках на протяжении всего сезона будет крайне сложно. В прошлом матче «Валенсия» обыграла в кубке Испании «Аросу» (1:0), а ранее в Ла Лиге уступила «Жироне» (1:2).

Информация для ставок

«Хетафе» не проигрывает на своем поле уже восемь матчей подряд

Четыре из шести последних матчей «Валенсии» завершились исходом «обе забьют — нет»

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

Обе команды находятся на безопасном расстоянии от зоны вылета и имеют шансы показать максимум своих способностей. Предполагаем, что оба клуба смогут отличиться забитыми голами, а поставить на это рекомендуем в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35.