«Химки» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России. (01.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА. Команда играет на чужом стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.53. Победа «Химок» оценивается по 5.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.
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1 : 2
завершен
вчера, 16:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.
Форма команд
«Химки» имеют больше проблемы с результатами во всех турнирах и причин, по которым ситуация может измениться совсем не видно. Перед стартом очередного тура коллектив смог набрать лишь восемь очков и занимает 13 место в турнирной таблице. В прошлом матче кубка России «Химки» разгромил «Локомотив» (0:5), а в чемпионате уступили «Краснодару» (1:3).
ЦСКА показывает интересный футбол и пытается не терять очки в каждом матче, что не всегда выходит. «Армейцы» занимают третье место в чемпионате с 20 баллами и на шесть пунктов отстают от лидера «Зенита». В матче кубка России московский коллектив справился с «Сочи» на своем поле (2:1), а ранее уступил в чемпионате «Торпедо» (0:1).
Информация для ставок
- «Химки» не могут выиграть уже девять матчей подряд во всех турнирах
- ЦСКА выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Восемь из десяти матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Химки» не проигрывают ЦСКА уже три матча подряд
Прогноз
ЦСКА на данный момент выглядит сильнее и увереннее «Химок» и приложит максимум усилий для важной победы. Сделать ставку на успех гостей можно по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.