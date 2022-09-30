«Химки» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России. (01.10.2022)

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30 сентября 2022, 13:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА . Команда играет на чужом стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.53. Победа «Химок» оценивается по 5.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Химки» имеют больше проблемы с результатами во всех турнирах и причин, по которым ситуация может измениться совсем не видно. Перед стартом очередного тура коллектив смог набрать лишь восемь очков и занимает 13 место в турнирной таблице. В прошлом матче кубка России «Химки» разгромил «Локомотив» (0:5), а в чемпионате уступили «Краснодару» (1:3).

ЦСКА показывает интересный футбол и пытается не терять очки в каждом матче, что не всегда выходит. «Армейцы» занимают третье место в чемпионате с 20 баллами и на шесть пунктов отстают от лидера «Зенита». В матче кубка России московский коллектив справился с «Сочи» на своем поле (2:1), а ранее уступил в чемпионате «Торпедо» (0:1).

Информация для ставок

«Химки» не могут выиграть уже девять матчей подряд во всех турнирах

ЦСКА выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах Восемь из десяти матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Химки» не проигрывают ЦСКА уже три матча подряд

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