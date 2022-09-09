«Химки» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (10.09.2022)

1662706470

сегодня, 09:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче являются «Крылья Советов». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Химок» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 2.05. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.7.

Форма команд

«Химки» попали в настоящую кризисную ситуацию и не могут набрать очки уже несколько матчей подряд. Это не могло не повлиять на место в турнирной таблице и сейчас подмосковный клуб занимает только 13 место с семью очками. В домашней игре с «Крыльями Советов» коллектив постарается прервать неприятную серию поражений. Последние два матча «Химки» уступили «Оренбургу» (1:3) и «Краснодару» в кубке страны (0:2).

«Крылья Советов» выступают более стабильно, чем нынешний соперник и за пять последних туров РПЛ команда набрала семь баллов. Перед стартом очередного поединка чемпионате коллектив из Самары занимает 10 место с девятью очками и имеет шанс воспользоваться плохим состоянием «Химок», чтобы добыть важную победу с турнирной точки зрения. В прошлом матче чемпионате «Крылья Советов» проиграл ЦСКА (0:1), а в кубке России с тем же счетом уступили «Спартаку» (0:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Крыльев Советов» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Химки» проиграли уже пять матчей подряд во всех турнирах

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Химки» очень плохо выглядят и тяжело представить, что команда сможет навязать свою игру сопернику. Предлагаем поверить в «Крылья Советов» и сделать ставку на победу клуба в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.