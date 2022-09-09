«Химки» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (10.09.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче являются «Крылья Советов». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Химок» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.
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завтра, 15:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 2.05. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.7.
Форма команд
«Химки» попали в настоящую кризисную ситуацию и не могут набрать очки уже несколько матчей подряд. Это не могло не повлиять на место в турнирной таблице и сейчас подмосковный клуб занимает только 13 место с семью очками. В домашней игре с «Крыльями Советов» коллектив постарается прервать неприятную серию поражений. Последние два матча «Химки» уступили «Оренбургу» (1:3) и «Краснодару» в кубке страны (0:2).
«Крылья Советов» выступают более стабильно, чем нынешний соперник и за пять последних туров РПЛ команда набрала семь баллов. Перед стартом очередного поединка чемпионате коллектив из Самары занимает 10 место с девятью очками и имеет шанс воспользоваться плохим состоянием «Химок», чтобы добыть важную победу с турнирной точки зрения. В прошлом матче чемпионате «Крылья Советов» проиграл ЦСКА (0:1), а в кубке России с тем же счетом уступили «Спартаку» (0:1).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Крыльев Советов» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Химки» проиграли уже пять матчей подряд во всех турнирах
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Химки» очень плохо выглядят и тяжело представить, что команда сможет навязать свою игру сопернику. Предлагаем поверить в «Крылья Советов» и сделать ставку на победу клуба в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.