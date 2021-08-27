«Химки» — «Нижний Новгород». Прогноз на матч чемпионата России (27.08.2021)

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сегодня, 10:41

Интересную встречу двух команд из середины турнирной таблицы подарит нам шестой тур чемпионата России. «Химки» ждет в гости «Нижний Новгород». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Химки». Команда играет дома, а поставить на её победу можно по коэффициенту 2.11. Победа «Нижнего Новгорода» оценивается по коэффициенту 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 по коэффициенту 1.74. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2 мячей, можно по коэффициенту 2.17. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.03.

Форма команд

«Химки» не самым удачным образом начали новый сезон, одержав лишь одну победу в первых пяти турах. Команда старается закрепиться на долгое время в середине таблицы и на данный момент предпосылки этому определенно имеются. Хороший тренерский штаб и большое количество талантливых игроков постараются порадовать своих поклонников в этом сезоне. В прошлом матче «Химки» сыграли вничью с «Рубином» (1:1), а немного ранее уступили на выезде «Сочи» (0:3).

«Нижний Новгород» не чувствует себя новичком РПЛ , как многие того ожидали. Команда показывает хороший футбол и даже добивается определенного результата, подтверждением чему служат семь набранных очков в пяти первых турах. Коллектив не знает авторитетов и готов бороться за зачетные пункты с самыми сильными командами страны. Тем не менее последние два матча «Нижнего Новгорода» закончились поражениями с одинаковым счетом (1:2) от «Уфы» и «Ростова».

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Нижнего Новгорода» закончились исходом «обе забьют»

«Химки» выиграли только один матч из последних десяти встреч (включая товарищеские матчи)

«Химки» ни разу не обыграли «Нижний Новгород» за последние шесть поединков между клубами

Все шесть встреч между командами в основное время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Матч очень сложный для выявления победителя, ведь команды примерно равны по уровню. Рекомендуем обратиться к статистике и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал меньше 2 мячей. Коэффициент на такой исход составит 2.17.