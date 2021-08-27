«Химки» — «Нижний Новгород». Прогноз на матч чемпионата России (27.08.2021)

Интересную встречу двух команд из середины турнирной таблицы подарит нам шестой тур чемпионата России. «Химки» ждет в гости «Нижний Новгород». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
|
- : -
сегодня, 18:30
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Химки». Команда играет дома, а поставить на её победу можно по коэффициенту 2.11. Победа «Нижнего Новгорода» оценивается по коэффициенту 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 по коэффициенту 1.74. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2 мячей, можно по коэффициенту 2.17. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.03.
Форма команд
«Химки» не самым удачным образом начали новый сезон, одержав лишь одну победу в первых пяти турах. Команда старается закрепиться на долгое время в середине таблицы и на данный момент предпосылки этому определенно имеются. Хороший тренерский штаб и большое количество талантливых игроков постараются порадовать своих поклонников в этом сезоне. В прошлом матче «Химки» сыграли вничью с «Рубином» (1:1), а немного ранее уступили на выезде «Сочи» (0:3).
«Нижний Новгород» не чувствует себя новичком РПЛ, как многие того ожидали. Команда показывает хороший футбол и даже добивается определенного результата, подтверждением чему служат семь набранных очков в пяти первых турах. Коллектив не знает авторитетов и готов бороться за зачетные пункты с самыми сильными командами страны. Тем не менее последние два матча «Нижнего Новгорода» закончились поражениями с одинаковым счетом (1:2) от «Уфы» и «Ростова».
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Нижнего Новгорода» закончились исходом «обе забьют»
- «Химки» выиграли только один матч из последних десяти встреч (включая товарищеские матчи)
- «Химки» ни разу не обыграли «Нижний Новгород» за последние шесть поединков между клубами
- Все шесть встреч между командами в основное время закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Матч очень сложный для выявления победителя, ведь команды примерно равны по уровню. Рекомендуем обратиться к статистике и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал меньше 2 мячей. Коэффициент на такой исход составит 2.17.
Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на результат другого матча РПЛ.