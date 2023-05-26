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«Химки» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (27.05.2023)

вчера, 11:16
Химки

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.92. Победа «Химок» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.843.761.96
Pari 3.75 3.75 1.95

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 2. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.7.

Форма команд

«Химки» не смогли конкурировать в нынешнем сезоне РПЛ и заслуженно покидают элитный дивизион, а оставшиеся матчи не имеют турнирного значения. Коллектив занимает 15 место с 18 баллами и отстает на восемь пунктов от ближайшего соперника. В домашней встрече с «Уралом» подмосковный клуб постарается набрать очки и завершить неудачный футбольный год на положительной ноте. Два последних матча «Химок» завершились крупным поражением от «Ахмата» (0:3) и ничьей со «Спартаком» (1:1).

«Урал» сдал в результатах в последнее время и теперь вынужден до самого последнего тура играть с повышенной ответственностью за результат. Команда из Екатеринбурга занимает 11 место с 30 баллами и всего на три пункта опережает «Факел». Предстоящий поединок является лучшим шансом для гостей набрать очки и снять вопрос о сохранении места в РПЛ. В прошлом туре «Урал» проиграл на выезде «Крыльям Советов» (0:3), а неделей ранее выиграл на своем поле у «Оренбурга» (2:1).

Информация для ставок

  • «Химки» проиграли семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Урал» выиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах
  • Команды выиграли друг у друга по два раза в пяти последних встречах при одной ничьей
  • Три из пяти встреч команд за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Урал» имеет хорошие шансы остаться в РПЛ и избежать стыковых матчей, а «Химки» точно будут играть в следующем сезоне ФНЛ. Предлагаем поверить в мотивацию гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.04 1.41 2.01 1.86 1.58 2.47
Pari 2.00 1.83
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:25
Мотивация Урала должна здесь сыграть свою роль. П2.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:26
Уверен что обе команды забьют и тб 2,5 !
Гость
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