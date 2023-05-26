«Химки» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (27.05.2023)

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вчера, 11:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.92. Победа «Химок» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 2. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.7.

Форма команд

«Химки» не смогли конкурировать в нынешнем сезоне РПЛ и заслуженно покидают элитный дивизион, а оставшиеся матчи не имеют турнирного значения. Коллектив занимает 15 место с 18 баллами и отстает на восемь пунктов от ближайшего соперника. В домашней встрече с «Уралом» подмосковный клуб постарается набрать очки и завершить неудачный футбольный год на положительной ноте. Два последних матча «Химок» завершились крупным поражением от «Ахмата» (0:3) и ничьей со «Спартаком» (1:1).

«Урал» сдал в результатах в последнее время и теперь вынужден до самого последнего тура играть с повышенной ответственностью за результат. Команда из Екатеринбурга занимает 11 место с 30 баллами и всего на три пункта опережает «Факел». Предстоящий поединок является лучшим шансом для гостей набрать очки и снять вопрос о сохранении места в РПЛ . В прошлом туре «Урал» проиграл на выезде «Крыльям Советов» (0:3), а неделей ранее выиграл на своем поле у «Оренбурга» (2:1).

Информация для ставок

«Химки» проиграли семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Урал» выиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

Команды выиграли друг у друга по два раза в пяти последних встречах при одной ничьей

Три из пяти встреч команд за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз