«Хоффенхайм» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (22.10.2022)

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вчера, 10:19

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.48. В случае победы «Хоффенхайма», зайдет коэффициент 5.9. Ничью можно выбрать по 4.8.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.8 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Хоффенхайм» проиграл всего один матч из пяти последних туров в чемпионате и занимает почетное для себя четвертое место с 17 баллами. Команда очень рассчитывает побороться за зону Лиги Чемпионов, однако для этого необходимо стабильно брать очки на протяжении всего сезона. Два последних матча «Хоффенхайма» завершились разгромом «Шальке-04» в кубке страны (5:1) и победой над эти же клубом в чемпионате (3:0).

«Бавария» в последних матчах много забивает и постепенно заставляет забыть своих болельщиков о ряде ничьих, благодаря которым команда сейчас идет только на втором месте. Чемпион страны набрал 19 баллов и на четыре пункта отстает от «Униона», а поэтому гости будут настроены исключительно на победу. В матче кубка Германии «Бавария» крупно обыграла «Аугсбург» (5:2), а в чемпионате разгромила «Фрайбург» (5:0).

Информация для ставок

«Хоффенхайм» проиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бавария» забивала в девяти из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

«Бавария» выиграла три из пяти последних матчей у «Хоффенхайма»

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» отстает на четыре пункта от лидера Бундеслиги, поэтому приложит максимум усилий, чтобы добиться положительного результата. Сделать ставку на победу гостей с форой (-1) можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.