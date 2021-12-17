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«Хоффенхайм» — «Боруссия». Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (18.12.2021)

17 декабря 2021, 21:18

В 17-м туре немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» ждет в гости гладбахскую «Боруссию». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Германия. Бундеслига 2021/2022
Хоффенхайм
Боруссия
1 : 1
завершен
18 декабря 2021, 17:30
суббота
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет на своем стадионе, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.14. Победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.91. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.52.

Форма команд

«Боруссия» показывает катастрофические результаты в последних матчах и опустилась уже на 13-е место с 18 очками. Коллектив проиграл несколько матчей подряд, причину таких трудностей назвать сложно. В матче с крепким и волевым «Хоффенхаймом» футболистам «Боруссии» придется очень непросто. Последние две игры «Боруссия» проиграла «Айнтрахту» (2:3) и «РБ Лейпциг» (1:4).

«Хоффенхайм» является самой волевой командой Бундеслиги, которая набрала больше всех очков в матчах, где по ходу игры уступала в счете. Коллектив заработал 27 баллов и уверенно занимает четвертое место в турнирной таблице. В прошлом матче «Хоффенхайм» спас поединок на выезде с «Байером» (2:2), а ранее обыграл «Фрайбург» (2:1).

Информация для ставок

  • «Хоффенхайм» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Боруссия» уступила в пяти встречах
  • «Хоффенхайм» выиграл шесть домашних поединков подряд
  • Семь из восьми матчей этих команд на поле «Хоффенхайма» закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти личных встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным. Предполагаем, что «Хоффенхайм» сможет продлить победную домашнюю серию и набрать три очка в этой встрече. Сделать ставку на его победу можно по коэффициенту 2.14 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.49 2.16 1.82
Мелбет 2.82 1.45
1XBET 1.22 4.44
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shlomo
shlomo
17 декабря 2021 в 21:22
Тяжко будет гостям....
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