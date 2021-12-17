«Хоффенхайм» — «Боруссия». Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (18.12.2021)

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17 декабря 2021, 21:18

В 17-м туре немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» ждет в гости гладбахскую «Боруссию». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет на своем стадионе, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.14. Победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.91. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.52.

Форма команд

«Боруссия» показывает катастрофические результаты в последних матчах и опустилась уже на 13-е место с 18 очками. Коллектив проиграл несколько матчей подряд, причину таких трудностей назвать сложно. В матче с крепким и волевым «Хоффенхаймом» футболистам «Боруссии» придется очень непросто. Последние две игры «Боруссия» проиграла «Айнтрахту» (2:3) и «РБ Лейпциг» (1:4).

«Хоффенхайм» является самой волевой командой Бундеслиги, которая набрала больше всех очков в матчах, где по ходу игры уступала в счете. Коллектив заработал 27 баллов и уверенно занимает четвертое место в турнирной таблице. В прошлом матче «Хоффенхайм» спас поединок на выезде с «Байером» (2:2), а ранее обыграл «Фрайбург» (2:1).

Информация для ставок

«Хоффенхайм» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Боруссия» уступила в пяти встречах

«Хоффенхайм» выиграл шесть домашних поединков подряд

Семь из восьми матчей этих команд на поле «Хоффенхайма» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти личных встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным. Предполагаем, что «Хоффенхайм» сможет продлить победную домашнюю серию и набрать три очка в этой встрече. Сделать ставку на его победу можно по коэффициенту 2.14 в букмекерской конторе Мелбет.