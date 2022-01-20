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«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (22.01.2022)

вчера, 14:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия» Д. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.08. Победа «Хоффенхайма» оценивается по 3.01, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.064.182.06
Фонбет 3.10 4.10 2.05
Мелбет 3.16 4.14 2.18
BetBoom 3.08 4.22 2.12

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.39.

Форма команд

«Боруссия» Д сократила отставание от лидера Бундеслиги «Баварии» и продолжает погоню за действующим чемпионом. Настроение команде омрачило поражение в кубковой встрече от лидера второй Бундеслиги «Санкт-Паули» (1:2) и теперь она может сосредоточиться на чемпионате, пытаясь набирать максимальное количество очков в каждом поединке. Последние две встречи клуба из Дортмунда завершились победами над «Фрайбургом» (5:1) и «Айнтрахтом» Ф (3:2).

«Хоффенхайм» смог с середины турнирной таблицы ворваться в лидирующую группу и сейчас борется за зону Лиги Чемпионов. Команда выиграла только два матча из последних пяти и занимает четвертое место с 31 очком в активе. Предстоящий матч с «черно-желтыми» проходит на своем стадионе, где команда уже не раз доставляла большие проблемы грандам, поэтому поединок обещает быть интересным. В прошлом туре Бундеслиги «Хоффенхайм» проиграл «Унион Берлину» (1:2), а несколько дней назад в кубке был разгромлен «Фрайбургом» (1:4).

Информация для ставок

  • Оба коллектива выиграли по пять матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Боруссия» Д выиграла только один матч из восьми с «Хоффенхаймом» на выезде
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Боруссии» Д очень сложно играть с «Хоффенхаймом» на выезде и риск потерять очки очень велик. Предполагаем, что матч пройдет с большим количеством голевых моментов закончится верховым исходом. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.77 1.44 2.25 1.65
Мелбет 2.78 1.42
Все комментарии
bzkyay3h9e52
bzkyay3h9e52
вчера в 17:09
Футбольный клуб «Боруссия» Д. выиграет матч.
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