«Хоффенхайм» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (28.01.2023)

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вчера, 16:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Боруссии» М оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.67. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Хоффенхайм» набрал всего один поединок из пяти последних в Бундеслиге и вряд ли сможет претендовать на высокие места в этом сезоне. На данный момент коллектив занимает лишь 13 место с 19 баллами, но в предстоящей встрече будет иметь хорошие возможности пополнить свой запас очков. В прошлом туре «Хоффенхайм» сыграл вничью со «Штутгартом» (2:2), а ранее уступил на выезде «Униону» (1:3).

«Боруссия» М также не радует в новом календарном году своих болельщиков и еще не набирала в нем баллов. Команда смогла набрать лишь 22 очка и занимает девятое место, чего пока очень мало, для того чтобы претендовать на зону еврокубков. Два последних поединка в рамках Бундеслиги «Боруссия» М проиграла «Байеру» (2:3) и «Аугсбургу» (0:1).

Информация для ставок

11 последних матчей «Хоффенхайма» завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» М проиграла четыре последних матча на выезде

«Боруссия» М и «Хоффенхайм» обменялись двумя победами за пять последних матчей при одной ничьей

Шесть последних личных встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным и пройти с преимуществом хозяев поля. Предполагаем, что «Хоффенхайм» сможет добыть важную победу и набрать три очка в этой встрече. Сделать ставку на его победу можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.