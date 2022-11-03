«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (05.11.2022)

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вчера, 09:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «РБ Лейпциг». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Хоффенхайма» оценивается по 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Хоффенхайм» выиграл только один тур из пяти последних, что огорчает болельщиков, которые хотят видеть клуб в группе лидеров. На данный момент коллектив идет на седьмой позиции с 18 очками и отстает от нынешнего соперника на один балл. Два последних матча «Хоффенхайма» завершились ничьей с «Кельном» (1:1) и домашним поражением от «Баварии» (0:2).

«РБ Лейпциг» на днях смог оформить путевку в плей-офф Лиги Чемпионов и теперь будет догонять своих конкурентов в Бундеслиге. Команда уже находится на шестом месте и с 19 баллами продолжает свое возвращение в первую четверку под руководством Марко Розе. В прошлом матче Лиги Чемпионов «РБ Лейпциг» крупно обыграл «Шахтер» (4:0), а в чемпионате одолел «Байер» (2:0).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» не проигрывает уже десять матчей подряд

«Хоффенхайм» выиграл семь из десяти матчей за последнее время на своем стадионе

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют -нет»

«Хоффенхайм» проиграл четыре из шести последних встреч с «РБ Лейпциг»

Прогноз

Гости отдали много сил в матче Лиги Чемпионов и на выезде с «Хоффенхаймом» им точно не будет легко. Предлагаем немного рискнуть и взять ничейный результат в этой встрече, поставить на который можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.7.