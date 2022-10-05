«Хоффенхайм» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (07.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.92. Победа «Вердера» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.
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завтра, 21:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.17. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.
Форма команд
«Хоффенхайм» набрал восемь очков в последних пяти матчах чемпионата Германии и старается держатся в группе лидеров. На данный момент коллектив занимает пятое место с 14 баллами и отстает от лидеров на три пункта. В матче с «Вердером» команда может подняться на одну-две позиции в случае победы. Два последних поединка «Хоффенхайма» завершились ничьими с «Гертой» (1:1) и «Фрайбургом» (0:0).
«Вердер» неплохо себя показывает после возвращения из второй Бундеслиги и перед стартом очередного тура занимает восьмое место с 12 баллами. В предстоящей игре от клуба из Бремена ожидают достойной игры и возможностью зацепиться за очки. В прошлом туре «Вердер» разгромил «Боруссию» М (5:1), а ранее сыграл вничью с «Байером» (1:1).
Информация для ставок
- «Хоффенхайм» проиграл только два матча из десяти последних матчей
- Восемь из десяти последних матчей «Вердера» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Хоффенхайм» выиграл три из четырех последних матчей у «Вердера»
- «Вердер» проиграл только один матч на выезде из десяти последних матчей
Прогноз
«Хоффенхайм» на своем поле играет очень уверенно и набрать важные три очка в турнирную таблицу. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.92.