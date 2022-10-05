«Хоффенхайм» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (07.10.2022)

1664964999

вчера, 13:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.92. Победа «Вердера» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.17. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Хоффенхайм» набрал восемь очков в последних пяти матчах чемпионата Германии и старается держатся в группе лидеров. На данный момент коллектив занимает пятое место с 14 баллами и отстает от лидеров на три пункта. В матче с «Вердером» команда может подняться на одну-две позиции в случае победы. Два последних поединка «Хоффенхайма» завершились ничьими с «Гертой» (1:1) и «Фрайбургом» (0:0).

«Вердер» неплохо себя показывает после возвращения из второй Бундеслиги и перед стартом очередного тура занимает восьмое место с 12 баллами. В предстоящей игре от клуба из Бремена ожидают достойной игры и возможностью зацепиться за очки. В прошлом туре «Вердер» разгромил «Боруссию» М (5:1), а ранее сыграл вничью с «Байером» (1:1).

Информация для ставок

«Хоффенхайм» проиграл только два матча из десяти последних матчей

Восемь из десяти последних матчей «Вердера» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Хоффенхайм» выиграл три из четырех последних матчей у «Вердера»

«Вердер» проиграл только один матч на выезде из десяти последних матчей

Прогноз

«Хоффенхайм» на своем поле играет очень уверенно и набрать важные три очка в турнирную таблицу. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.92.