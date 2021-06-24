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«Хонка» — «Хака». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (24.06.2021)

сегодня, 02:35

«Хонка» и «Хака» сыграют между собой в рамках чемпионата Финляндии. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.993.324.46
Лига Ставок 1.95 3.35 4.00
Фонбет 1.95 3.35 4.20
Мелбет 1.97 3.30 4.10
1XBET 1.97 3.30 4.10
BetBoom 1.94 3.35 4.00

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Хонку» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.97. В случае победы «Хаки» зайдет коэффициент 4.06. Ничейный исход котируется в 3.24.

Тотал больше 2.5 мячей можно сыграть по коэффициенту 1.97. Низовой исход (ТМ 2.5) оценивается в 1.81. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Хонка» идет на девятом месте в турнирной таблице, имея всего на 1 балл меньше (6), чем у нынешнего соперника, но проведя на 2 матча больше. Команда надеется добыть победу в этом матче и подняться строчкой выше, особенно после очередных поражений — от ХИФКа (0:1) и КуПСа (1:2).

«Хака» расположилась строчкой выше с 7 баллами в активе. В минувшем туре команда поделила очки с «Лахти» (1:1), а туром ранее проиграла ХИКу (1:2). После провального старта сезона «Хака» немного улучшила свои результаты и имеет все шансы побороться за зону определения чемпиона.

Информация для ставок

  • «Хонка» проиграла три домашних матча подряд
  • «Хака» выиграла два выездных матча из последних восьми
  • В семи из восьми последних очных встреч команд сыграла ставка «обе забьют»
  • «Хонка» забила три гола в последних пяти играх

Прогноз

Домашняя команда будет стараться порадовать болельщиков и взять три очка в этой встрече. Но соперник очень непрост. В этом матче нас ожидает упорная борьба. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.81.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.15 на тотал меньше 2.5 мячей в матче Боливия — Уругвай.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.52 1.85 2.04 1.46 2.86
Лига Ставок 2.55 1.47 1.80 1.95 1.44 2.65
Мелбет 1.83 2.06
1XBET 1.83 2.07
BetBoom 2.60 1.45 1.80 1.94 1.44 2.62
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 09:55
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Хонка» (Эспоо)
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