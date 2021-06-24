«Хонка» — «Хака». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (24.06.2021)

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сегодня, 02:35

«Хонка» и «Хака» сыграют между собой в рамках чемпионата Финляндии. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Хонку» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.97. В случае победы «Хаки» зайдет коэффициент 4.06. Ничейный исход котируется в 3.24.

Тотал больше 2.5 мячей можно сыграть по коэффициенту 1.97. Низовой исход (ТМ 2.5) оценивается в 1.81. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Хонка» идет на девятом месте в турнирной таблице, имея всего на 1 балл меньше (6), чем у нынешнего соперника, но проведя на 2 матча больше. Команда надеется добыть победу в этом матче и подняться строчкой выше, особенно после очередных поражений — от ХИФКа (0:1) и КуПСа (1:2).

«Хака» расположилась строчкой выше с 7 баллами в активе. В минувшем туре команда поделила очки с «Лахти» (1:1), а туром ранее проиграла ХИКу (1:2). После провального старта сезона «Хака» немного улучшила свои результаты и имеет все шансы побороться за зону определения чемпиона.

Информация для ставок

«Хонка» проиграла три домашних матча подряд

«Хака» выиграла два выездных матча из последних восьми

В семи из восьми последних очных встреч команд сыграла ставка «обе забьют»

«Хонка» забила три гола в последних пяти играх

Прогноз

Домашняя команда будет стараться порадовать болельщиков и взять три очка в этой встрече. Но соперник очень непрост. В этом матче нас ожидает упорная борьба. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.81.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.15 на тотал меньше 2.5 мячей в матче Боливия — Уругвай.