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«Бенгалуру» — «Хайдарабад». Прогноз на матч индийской Суперлиги (11.02.2022)

вчера, 17:19

Ставки букмекеров

В данном поединке букмекеры смогли определиться с явным фаворитом и отдали предпочтение хозяевам. Поставить на их победу можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.85. В случае победы гостей залетит приятный коэффициент 3.6. За ничью предлагают коэффициент 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.714.184.22
Мелбет 1.98 3.74 3.28
1XBET 1.94 3.84 3.32
BetBoom 1.96 3.43 3.64

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.55, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.31. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Бенгалуру» в минувших турах без проблем разобрался дома с «Джамшедпуром» и «Ченнайном» (3:1) и (3:0), а также на выезде минимально переиграл «Кералу Бластерс». Команда после 15 поединков занимает третье место в турнирной таблице и отстает от лидера на три очка.

«Хайдарабад» как раз таки и является лидером чемпионата. После 15 встреч коллектив набрал 26 очков, забив 34 гола и пропустив 15. В последней игре клуб неожиданно проиграл дома «Мохун Багану» (1:2), но туром ранее на выезде разгромил «Норт-Ист Юнайтед» со счетом (5:0).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Бенгалуру» насчитывает девять игр (пять побед и четыре ничьих)
  • У «Хайдарабада» три победы в последних четырех встречах
  • Два минувших очных поединка на поле «Бенгалуру» закончились результатом ТМ 2.5
  • Четыре последних матча с участием «Хайдарабада» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас ожидает равный поединок двух команд, которые борются за чемпионство. Трудно сказать, кто в итоге окажется сильнее, предлагаем рискнуть и загрузить на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.47 1.53 1.96 1.84
Мелбет 2.26 1.55
1XBET 2.38 1.50
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:48
Хозяева не проиграют..
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