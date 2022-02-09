«Бенгалуру» — «Хайдарабад». Прогноз на матч индийской Суперлиги (11.02.2022)

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вчера, 17:19

Ставки букмекеров

В данном поединке букмекеры смогли определиться с явным фаворитом и отдали предпочтение хозяевам. Поставить на их победу можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.85. В случае победы гостей залетит приятный коэффициент 3.6. За ничью предлагают коэффициент 3.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.55, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.31. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Бенгалуру» в минувших турах без проблем разобрался дома с «Джамшедпуром» и «Ченнайном» (3:1) и (3:0), а также на выезде минимально переиграл «Кералу Бластерс». Команда после 15 поединков занимает третье место в турнирной таблице и отстает от лидера на три очка.

«Хайдарабад» как раз таки и является лидером чемпионата. После 15 встреч коллектив набрал 26 очков, забив 34 гола и пропустив 15. В последней игре клуб неожиданно проиграл дома «Мохун Багану» (1:2), но туром ранее на выезде разгромил «Норт-Ист Юнайтед» со счетом (5:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Бенгалуру» насчитывает девять игр (пять побед и четыре ничьих)

У «Хайдарабада» три победы в последних четырех встречах

Два минувших очных поединка на поле «Бенгалуру» закончились результатом ТМ 2.5

Четыре последних матча с участием «Хайдарабада» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас ожидает равный поединок двух команд, которые борются за чемпионство. Трудно сказать, кто в итоге окажется сильнее, предлагаем рискнуть и загрузить на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.9.