«Ченнайн» — «Норт-Ист Юнайтед». Прогноз на матч индийской Суперлиги (22.01.2022)

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вчера, 18:55

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Фонбет по коэффициенту 2. В случае победы гостей залетит приятный коэффициент 3.7. На ничейный результат дается коэффициент 3.5.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.8. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Ченнайн» два последних поединка в чемпионате провел неудачно. Сначала команда побывала на выезде и встретилась с «Гоа», котором проиграла со счетом (0:1), а затем дома принимала «Хайдарабад» и расписала ничью (1:1). После 11 сыгранных матчей находится в центре таблицы на седьмом месте.

«Норт-Ист Юнайтед» замыкает турнирную таблицу, набрав всего девять очков за 12 игр. Коллектив имеет неприятную безвыигрышную серию, в последних турах проиграл «Одише» (0:2) и взял один балл в игре с «Гоа» (1:1).

Информация для ставок

«Ченнайн» выиграл лишь два из девяти последних поединков

Безвыигрышная серия «Норт-Ист Юнайтед» насчитывает пять матчей

Три из четырех минувших очных встречи завершились вничью

Четыре из пяти последних игр «Норт-Ист Юнайтед» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Домашняя команда с первых минут возьмет мяч под свой контроль и постарается нагнетать у ворот соперника на протяжении всей игры. Преимущества должно хватить для достижения необходимого результата. Взять победу «Ченнайна» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Фонбет.