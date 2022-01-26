«Джамшедпур» — «Гоа». Прогноз на матч индийской Суперлиги (28.01.2022)

1643184411

вчера, 11:06

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этой встрече определить было тяжело, и букмекеры решили отдать лишь небольшое преимущество хозяева и предлагают поставить на их победу в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.85. В случае победы гостей игроков порадует коэффициент 3.8, а ничья оценивается по коэффициенту 3.63.

Тотал больше 2.5 букмекеры предлагают по коэффициент 1.81. Тотал меньше 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Джамшедпур» продолжается бороться за чемпионство и после 11 поединков занимает третье место в таблице с отставанием от «Хайдарабада» в один балл. Команда в минувших турах провела два матча в которых оказалась сильнее «Норт-Ист Юнайтед» и «Ист Бенгала» (3:2) и (1:0).

«Гоа» в свою очередь уже три недели не радует болельщиков победными результатами и за это время клуб дважды расписал ничью (1:1) с «Бенгалуру» и «Норт-Ист Юнайтед», а также уступил на своем поле «Ист Бенгалу» со счетом (1:2).

Информация для ставок

«Джамшедпур» выиграл дома три из пяти последних матчей

«Гоа» не может выиграть на выезде четыре игры подряд (три ничьих и одно поражение)

Пять минувших очных поединков завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Последние 11 из 12 встреч с участием «Гоа» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Очные поединки всегда радуют болельщиков множеством опасных атак и забитых голов. Скорее всего, не будет исключения и в этом матче. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.81.