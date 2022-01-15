«Керала Бластерс» — «Мумбаи Сити». Прогноз на матч индийской Суперлиги (16.01.2022)

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сегодня, 01:09

Ставки букмекеров

Букмекеры выставили практически одинаковые коэффициенты на оба клуба. Поставить на победу «Кералы Бластерс» можно по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Фонбет. Загрузить же на «Мумбаи Сити» предлагают по 2.25. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.6.

Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно за 1.72 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.1. Ставка «обе забьют» оценивается по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Керала Бластерс» после 11 сыгранных матчей лидирует в турнирной таблице на один балл опережая ближайшего преследователя. Команда демонстрирует неплохие результаты, о чем свидетельствует затяжная беспроигрышная серия. В последних турах коллектив всухую обыграл «Хайдарабад» и «Одишу» со счетом (1:0) и (2:0) соответственно.

«Мумбаи Сити» хоть и находится в верхней части таблице, но сейчас переживает свои не лучшие времена. Затяжная безвыигрышная серия откинула команду на четвертое место, в последних турах не удалось поразить ворота «Ист Бенгала» (0:0) и «Бангалора» (0:3).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Кералы Бластерс» насчитывает 10 игр (пять побед и пять ничьих)

Безвыигрышная серия «Мумбаи Сити» составлять пять встреч

Минувший очный поединок закончился победой «Кералы Бластерс» со счетом (3:0)

Три из четырех последних матчей и с участием и «Кералы Бластерс» и с участием «Мумбаи Сити» завершились результатом ТБ 2.5

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