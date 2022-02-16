«Норт-Ист Юнайтед» — «Бенгалуру». Прогноз на матч индийской Суперлиги (18.02.2022)

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вчера, 21:34

Ставки букмекеров

Букмекеры без проблем определили абсолютного фаворита данной встречи. Поставить на победу гостей с форой (-1) можно по коэффициенту 1.73, в то время же успех хозяев оценивается по коэффициенту 6.15. Ничейный исход порадует выигрышем по коэффициенту 4.55 в букмекерской конторе Фонбет.

Букмекеры также предлагают ставку на ТБ 2.5 за 1.55. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Если есть уверенность в обмене голами, то его можно взять по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Норт-Ист Юнайтед» замыкает турнирную таблицу национально чемпионата. Клуб проиграл три минувших поединка и не смог порадовать своих болельщиков содержательной игрой. Во встречах с «Хайдарабадом», «Кералой Бластерс» и «Мохун Баганом» на табло были зафиксированы результаты (0:5), (1:2), (1:3).

«Бенгалуру» в свою очередь продолжает сражение за топ-4 и отстает от заветной позиции всего на два балла. В прошлом поединке команда проиграла лидеру чемпионата «Хайдарабаду» (1:3), но чуть ранее переиграла «Джамшедпур» и «Кералу Бластерс» со счетом (3:1) и (1:0).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Норт-Ист Юнайтед» составляет 10 игр (семь поражений и три ничьих)

«Бенгалуру» проиграл лишь один из десяти последних матчей

Три минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних поединков с участием «Норт-Ист Юнайтед» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Очные встречи данных клубов зачастую проходят открыто и наполнены голевыми моментами и обменом забитымимячами. Верим, что очередной поединок не станет исключением и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.72.