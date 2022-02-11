«Ингольштадт» — «Зандхаузен». Прогноз на матч второй Бундеслиги (13.02.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ингольштадт». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.28. Победа «Зандхаузена» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.
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завтра, 15:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.84. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.
Форма команд
«Зандхаухен» благодаря десяти набранным очкам в последних пяти турах второй Бундеслиги смог на время покинуть зону вылета на радость собственным болельщикам. Коллектив набрал 23 балла и занимает 14 место, опережая ближайшего соперника на три пункта. В матче с последней командой чемпионата, у футболистов будет отличный шанс продлить свои успешные выступления и сделать еще один шаг к середине турнирной таблицы. В двух последних поединках «Зандхаузен» обыграл «Карлсруэ» и «Эрцгебирге» с одинаковым счетом (2:0).
«Ингольштадт» идет на последнем месте в турнирной таблице второй Бундеслиги. Команда очень много пропускает, и смогла набрать только четыре очка. В последних пяти матчах чемпионата коллектив смог набрать шесть баллов. В матче с примерно равным соперником клубу желательно набирать очки, чтобы продолжить борьбу за сохранение прописки. В прошлом туре «Ингольштадт» обыграл «Нюрнберг» (5:0), а ранее уступил «Дармштадту» (0:2).
Информация для ставок
- «Ингольштадт» выиграл только три из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Ингольштадта» завершились исходом «обе забьют»
- «Зандхаузен» не проиграл ни одного матча из семи последних на выезде с «Ингольштадтом»
Прогноз
Команды находятся в непростой ситуации, поэтому в предстоящем матче будут играть осторожно. Предполагаем, что закрытый стиль от команд не приведет к большому количеству мячей и определению победителя. Рекомендуем сделать ставку на ничью по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Фонбет.