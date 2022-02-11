«Ингольштадт» — «Зандхаузен». Прогноз на матч второй Бундеслиги (13.02.2022)

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вчера, 16:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ингольштадт». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.28. Победа «Зандхаузена» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.84. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

«Зандхаухен» благодаря десяти набранным очкам в последних пяти турах второй Бундеслиги смог на время покинуть зону вылета на радость собственным болельщикам. Коллектив набрал 23 балла и занимает 14 место, опережая ближайшего соперника на три пункта. В матче с последней командой чемпионата, у футболистов будет отличный шанс продлить свои успешные выступления и сделать еще один шаг к середине турнирной таблицы. В двух последних поединках «Зандхаузен» обыграл «Карлсруэ» и «Эрцгебирге» с одинаковым счетом (2:0).

«Ингольштадт» идет на последнем месте в турнирной таблице второй Бундеслиги. Команда очень много пропускает, и смогла набрать только четыре очка. В последних пяти матчах чемпионата коллектив смог набрать шесть баллов. В матче с примерно равным соперником клубу желательно набирать очки, чтобы продолжить борьбу за сохранение прописки. В прошлом туре «Ингольштадт» обыграл «Нюрнберг» (5:0), а ранее уступил «Дармштадту» (0:2).

Информация для ставок

«Ингольштадт» выиграл только три из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Ингольштадта» завершились исходом «обе забьют»

«Зандхаузен» не проиграл ни одного матча из семи последних на выезде с «Ингольштадтом»

Прогноз

Команды находятся в непростой ситуации, поэтому в предстоящем матче будут играть осторожно. Предполагаем, что закрытый стиль от команд не приведет к большому количеству мячей и определению победителя. Рекомендуем сделать ставку на ничью по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Фонбет.