«Интер» Милан — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (18.09.2021)

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вчера, 21:10

Итальянская Серия А возвращается с новым туром. На очереди поединок «Интер — Болонья». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего противостояния — «Интер». Поставить на победу миланского коллектива можно по коэффициенту 1.38. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 5.00 и на победу «Болоньи» за 7.80.

Форма команд

«Интер» потерял Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими, а также лишился Антонио Конте. Тем не менее это не помешало клубу удачно стартовать в Серии А. Команда набрала семь баллов и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. Лаутаро Мартинес и компания продолжают делать все возможное, чтобы «Интер» во второй раз кряду стал чемпионом. Клуб в отличной форме.

«Болонья» и в прошлом сезоне выглядела неплохо, а в начале этого радует болельщиков отличным результатом — семь баллов и шестая строчка в турнирной таблице. В последних играх клуб выглядит очень хорошо. У «Интера» и «Болоньи» не просто так одинаковое количество очков, эти команды сейчас примерно на одном уровне, они играют в очень хороший футбол.

Информация для ставок

«Болонья» не проигрывает три поединка кряду

«Интер» проиграл один матч из последних пяти

«Болонья» забила 12 голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Интер» и «Болонья» находятся в прекрасной форме, они показывают отличные результаты. В этом поединке можно присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Болоньи» — коэффициент 3.10. В победу «Болоньи» верится с трудом, но за ничью этот клуб совершенно точно готов побороться.