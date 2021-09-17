ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИталия. Серия А 2021/2022

«Интер» Милан — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (18.09.2021)

вчера, 21:10

Итальянская Серия А возвращается с новым туром. На очереди поединок «Интер — Болонья». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.415.208.15
Фонбет 1.38 5.00 7.80
Мелбет 1.39 5.40 8.80

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего противостояния — «Интер». Поставить на победу миланского коллектива можно по коэффициенту 1.38. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 5.00 и на победу «Болоньи» за 7.80.

Форма команд

«Интер» потерял Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими, а также лишился Антонио Конте. Тем не менее это не помешало клубу удачно стартовать в Серии А. Команда набрала семь баллов и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. Лаутаро Мартинес и компания продолжают делать все возможное, чтобы «Интер» во второй раз кряду стал чемпионом. Клуб в отличной форме.

«Болонья» и в прошлом сезоне выглядела неплохо, а в начале этого радует болельщиков отличным результатом — семь баллов и шестая строчка в турнирной таблице. В последних играх клуб выглядит очень хорошо. У «Интера» и «Болоньи» не просто так одинаковое количество очков, эти команды сейчас примерно на одном уровне, они играют в очень хороший футбол.

Информация для ставок

  • «Болонья» не проигрывает три поединка кряду
  • «Интер» проиграл один матч из последних пяти
  • «Болонья» забила 12 голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Интер» и «Болонья» находятся в прекрасной форме, они показывают отличные результаты. В этом поединке можно присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Болоньи» — коэффициент 3.10. В победу «Болоньи» верится с трудом, но за ничью этот клуб совершенно точно готов побороться.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.59 1.97 1.93
Мелбет 2.44 1.53
«Локомотив» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги Европы (16.09.2021)
16 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
БК ФОНБЕТ подготовила новую акцию «Фрибет 1000 рублей за регистрацию»
15 сентября
Россия – Мальта. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (07.09.2021)
07 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Бразилия — Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (05.09.2021)
02 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Россия — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)
31 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
26 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:50
Победа хозяев
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100