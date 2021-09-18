В 1 Ханданович Самир Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

П 95 Бастони Алессандро Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 74

З 6 де Врей Стефан Пасы: 30 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 67

З 32 Димарко Федерико Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

П 2 Думфрис Дензел Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 37 Шкриньяр Милан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 43 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

Н 23 Барелла Николо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

П 77 Брозович Марцело Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 74

П 8 Весино Матиас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 4 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 19 Корреа Хоакин Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 29

Н 10 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 67

Запасные игроки

В 21 Кордас Алекс

В 97 Раду Ионуц

З 33 Д'Амброзио Данило

З 36 Дармиан Маттео

З 11 Коларов Александар Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 16

З 13 Раноккья Андреа Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 23

П 5 Гальярдини Роберто Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 16

П 14 Перишич Иван Минут сыграно: 16

П 20 Чалханоглу Хакан

Н 9 Джеко Эдин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 61

Н 7 Санчес Алексис Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 23

Н 48 Сатриано Мартин

Пропускают

(П) - Травма колена

Не играл с 12.09.21 , с ним 7 из 17 очков в нац. чемпионате Сенси Стефано (П) - Травма колена