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Интер - Болонья
Дженоа - Фиорентина
Салернитана - Аталанта

Протокол матча Интер против Болонья

Интер Логотип футбольный клуб Интер (Милан) 6:1 Логотип футбольный клуб Болонья Болонья
Интер
6 : 1
завершен
18 сентября 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 421.5 - 70.6
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 2.3
Средний возраст: 26.8 - 27.2
Средний рост: 184.4 - 182.6
Легионеров: 7 - 7
Схемы: 3-5-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 1
Болонья
Италия. Серия А 2021/2022, 4 тур
Стадион Джузеппе Меацца, зрителей: 35278
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.385.388.74
Фонбет 1.35 5.20 8.50
Мелбет 1.37 5.41 8.76
 
6' (1:0) Мартинес Лаутаро (10) (Думфрис Дензел (2))
 
29' Корреа Хоакин (19) уходит с поля, Джеко Эдин (9) вышел на поле
 
30' (2:0) Шкриньяр Милан (37) (Димарко Федерико (32))
 
34' (3:0) Барелла Николо (23)
 
54' (4:0) Весино Матиас (8)
 
62' (5:0) Джеко Эдин (9) (Брозович Марцело (77))
 
2
67' Мартинес Лаутаро (10) уходит с поля, Санчес Алексис (7) вышел на поле
67' де Врей Стефан (6) уходит с поля, Раноккья Андреа (13) вышел на поле
 
68' (6:0) Джеко Эдин (9) (Санчес Алексис (7))
 
2
74' Брозович Марцело (77) уходит с поля, Гальярдини Роберто (5) вышел на поле
74' Бастони Алессандро (95) уходит с поля, Коларов Александар (11) вышел на поле
 
23' Де Сильвестри Лоренцо (29)
 
36' Хики Аарон (3)
 
3
55' Сванберг Маттиас (32) уходит с поля, Виньято Эмануэль (55) вышел на поле
55' Сансоне Никола (10) уходит с поля, Бэрроу Муса (99) вышел на поле
55' Хики Аарон (3) уходит с поля, Дейкс Митчелл (35) вышел на поле
 
69' Домингес Николас (8) уходит с поля, ван Хойдонк Сидней (20) вышел на поле
 
74' Де Сильвестри Лоренцо (29) уходит с поля, Тете Артур (6) вышел на поле
 
83' Дейкс Митчелл (35)
 
86' (6:1) Тете Артур (6) (Бэрроу Муса (99))
Голы
Мартинес Лаутаро
ассистент Думфрис Дензел 		1:0 6’
Шкриньяр Милан
ассистент Димарко Федерико 		2:0 30’
Барелла Николо 3:0 34’
Весино Матиас 4:0 54’
Джеко Эдин
ассистент Брозович Марцело 		5:0 62’
Джеко Эдин
ассистент Санчес Алексис 		6:0 68’
86’ 6:1 Тете Артур
ассистент Бэрроу Муса
Наказания
23’ Де Сильвестри Лоренцо
36’ Хики Аарон
83’ Дейкс Митчелл
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Джеко Эдин Корреа Хоакин 29’
55’ Виньято Эмануэль Сванберг Маттиас
55’ Бэрроу Муса Сансоне Никола
55’ Дейкс Митчелл Хики Аарон
Санчес Алексис Мартинес Лаутаро 67’
Раноккья Андреа де Врей Стефан 67’
69’ ван Хойдонк Сидней Домингес Николас
Гальярдини Роберто Брозович Марцело 74’
Коларов Александар Бастони Алессандро 74’
74’ Тете Артур Де Сильвестри Лоренцо
Статистика
 19 Удары по воротам 7
11 Удары в створ 2
10 Фолы 9
5 Угловые 1
2 Офсайды 0
45% Владение мячом 55%
1 Cэйвы 5
0 Предупреждения 3
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Все комментарии
RTS-25
RTS-25
19 сентября в 12:21
А Аякс - 9 мячей. Девять!!!
матос
матос
19 сентября в 10:41
Интеристы , с уверенной победой!

PS админы верните старый сайт а этим сами пользуйтесь!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 сентября в 10:21
Интер видно, что всю злость выпустил на Болонье за обидное для себя поражение от Реала.
Союзник противников
Союзник противников
19 сентября в 09:03
    протон
    протон
    18 сентября в 23:02
    Сборная России вышла в 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу с первого места в группе
    Сборная Карпина бы так играла
    протон
    протон
    18 сентября в 22:02
    10 + 3 спокойно наберёт в сериале, но выпускать его в старте нельзя, после 60 минут бесполезен и команда играет в меньшенстве
    goalaktika
    goalaktika
    18 сентября в 21:22
    бл*ть раздражает новый сайт. Жутко не удобный.
    АДМИНЫ, ВЕРНИТЕ СТАРУЮ СТРАНИЦУ !!!!!!!
    протон
    протон
    18 сентября в 21:22
    Мде...Динамо Киев играть против Баварии, которая разгромила соперника 7-0, и Шахтеру играть против Интера, который законсил матч со счетом 6-1.. такие себе перспективы от следующего тура))
    нечитайло
    нечитайло
    18 сентября в 21:04
    Реальная веселуха
    Nеrаzzurri
    Nеrаzzurri
    18 сентября в 20:57
    спасибо команде за такую игру, надеюсь и дальше будут набирать уверенно очки!
    Un_De
    Un_De
    18 сентября в 20:56
    отвели душу после отскока реала
    протон
    протон
    18 сентября в 20:41
    Интер реально решил оторваться на Болонье после ЛЧ)
    Bom Bom
    Bom Bom
    18 сентября в 20:36
    Все что не залетело в ворота Реала, пошло Болонье
    Zhgoon
    Zhgoon
    18 сентября в 20:36
    Стоимость составов прямо пропорционально отразилась на счете.
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    18 сентября в 20:34
    Неделя нулевых ничьей и разгромов....
    протон
    протон
    18 сентября в 19:18
    Что-то мне подсказывает, что Интер сегодня будет очень мотивирован и зол после поражения в лч
    Борислaв
    Борислaв 2:1
    18 сентября в 18:59
    Интер и Болонья и что можно отметить по этому матчу это конечно же то что Интер в отличной форме и должны уверенно выигрывать так и берем по форе за очень хороший коэффициент так и ставим всем удачи и продолжаем давать прогнозы и бороться за призовую зону все что могу написать по матчу.
    marut
    marut 2:1
    18 сентября в 18:58
    Интер в хорошей форме, не смотря на поражения от Реала в последнем матче лиги чемпионов. Стоит отметить что ушел Ромелу Лукаку, но на его место пришел опытный Эдин Джеко. А Лаутаро Мартинес до сих пор в Интере. Болонья вроде бы не так слаба, но Интер будет играть только на победу. Им необходимо набрать три очка. Чтобы не отставать от лидеров. Они и так потеряли очки в последнем матче серии а.
    RUPRICHT
    RUPRICHT Тотал больше в 1-м тайме - 1.25
    18 сентября в 18:56
    ну на это раз я поставлю на свою любимую команду Интер, они сейчас злые за проигрыш перед Испанским клубом! здесь особо тоже в счета бы не лез, 1-0 или 2-1 одно из двух! хотя Болонья за игру может и много пропустить и забить, но не сегодня я так считаю! возможно и сухая победа!! вряд ли до ничьи докатиться матч, Интер у себя хорошо отыграет!!
    Сидор новый
    Сидор новый 2:1
    18 сентября в 18:54
    В таком матче всегда интереснонаблюдать как хозяева поведут себя после неудачи в лиге чемпионов против принципиального соперника , команде нуждно реабилитироваться и постараются одержать уверенную победу ,что бы доказать себе что и без Лукаку есть кому забивать , а Болонья думаю тоже может огорчит хозяев разок если расслабятся поведя в счете и к тому же И ПРОПУСКАЮТ.
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    18 сентября в 18:54
    Реалу очень повезло, что Интер не забил, имея столько возможностей и моментов. Итальянцы пытались, но не смогли, эх. Болонья стабильно забивает Интеру, а Интер стабильно забивает Болоньи. Думаю, что тут будет П1, потому что Интер немножко сильнее Болоньи. Ещё хочу рассмотреть такую ставку как тб 4.5, очень плохой вариант для данной встречи, не советую. Всем удачи и пока!
    Свeтозар
    Свeтозар 2:1
    18 сентября в 18:52
    Мы прекрасно понимаем что матчи Интера всегда хорошо показаны со стороны гостей так как гости всегда играют очень жестко и очень убедительно. Как по мне голов в игре не будет через сур много а вот кар очки будут получать соперники в большом ассортименте в этом я уверен точно говорю так что поехали и заряжаем на победу гостей по карточкам точно говорю.
    Рaтмир
    Рaтмир 2:1
    18 сентября в 18:50
    В четвертом туре итальянской серии " А " встречаются соседи по турнирной таблицы " Интер " будет принимать на своем поле ФК " Болонья ". В настоящее время у обоих коллективов по семь баллов. Единственное что их отличает, так разница забитых мячей, " Интер " в трех турах забил аж 9 мячей, у " Болоньи " их всего четыре, но и пропустила команда всего два. Как будет складываться игра сегодня, думаю, что после Лиги Чемпионов, " Интер " подустал не много.
    idres
    idres 2:1
    18 сентября в 18:47
    Интер принимает болонью на свое поле. интер провел тяжелый поединок с мадридским реалом что не может означать что команда потратила много сил. болонья неплохо выступает в этом сезоне.синиша михалыч построил неплохую банду которая сможет навязать борьбу чемпионам италии. думаю мотивейшн будет запредельная и хотя бы раз ворота интера они смогут поразить.
    dadrail
    dadrail 3:1
    18 сентября в 18:44
    Болонья в этом сезоне проиграла только кубковый матч в перестрелке с Тернаной 5:4. В серии А они ещё не проигрывали и заработали две победы и одну ничью с Аталантой 0:0. Интер играет на своем поле после лиги чемпионов, где они проиграли Мадридскому Реалу 0:1 пропустив в концовке встречи. Думаю, что Болонья не проиграет с плюсовой форой за неплохой коэффициент.
    hаrut
    hаrut 2:1
    18 сентября в 18:42
    Больня неудобный соперник для Интера и после такого матча с Реалом Еще и будут игроки хозяев не так уж свежие мне кажется тут стоит отталкиватся от гостей и ставит либо плюсовую фору либо гол гостей они только в одном матче не смогли забит Интеру и оборона не так уж хороша хозяев верю гол Марко Арнаутовича пора ему забивать в серии А а так мне кажется будет счет 1 :1
    Любoмир
    Любoмир 2:1
    18 сентября в 18:40
    Интер не очень хорошо играет на домашнем стадионе против Болоньи, несмотря на огромную разницу в уровне и подборе игроков. Синиша Михайлович умеет настраивать своих подопечных на бывшую команду. Интер, скорее всего, победит, но вряд ли отыграет сухо. Не исключаю, что Болонья даже забьет первым. Мой прогноз - обе команды забьют, но при этом Интер одержит победу.
    Вoлхв
    Вoлхв 2:1
    18 сентября в 18:37
    Команды набрали по семь очков после трех туров итальянской серии А. Ставлю на победу чемпионата Италии. Черно-синим она очень нужна после обидного поражения в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов на своем поле от мадридского "Реала" со счетом 0:1. В прошлом сезоне "Интер" дважды обыграл "Болонью": 3:1 дома и 1:0 в гостях. У гостей больше времени было для отдыха. Поэтому игра будет упорной.
    Ванечка
    Ванечка 3:1
    18 сентября в 18:35
    Четыре безответных мяча забили нерадзурри Дженоа, три Вероне, два Сампдории. Отлично отыграли в целом матч с мадридским Реалом в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов, но отличиться не смогли и проиграли матч в итоге, пропустив необязательный гол. Болонья - не самый сильный соперник, который мог бы попасться после энергозатратного матча с Реалом, но при всём это Болонья ни разу не проиграла за три матча и пропустила только два гола от Салернитаны. Я надеюсь, что игроки Интера расслабятся и сыграют в свой футбол.
    Djebrael
    Djebrael 2:1
    18 сентября в 18:33
    Второй тайм тоже должен получиться результативным. В конце концов, в этом сезоне был матч, когда "Интер" забил трижды во втором тайме. Я вам предлагаю вариант "Интер" забьет в обоих таймах. "Болонья", конечно, команда странная: было и 0:0 с "Аталантой", а было и 3:2 с кучей красных с "Салернитаной". Там положиться на статистику нельзя.
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