ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Интер» — «Лацио»: прогноз на матч Серии А (14.02.2021)

сегодня, 15:25

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 22-й тур чемпионата Италии. «Интер» ждет в гости набравший ход «Лацио».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.774.034.73
Fonbet 1.77 3.70 4.70
Мелбет 1.79 4.04 4.78
Лига ставок 1.75 3.90 4.50
Pin-up 1.77 3.85 4.55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, то можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Интер». Команда играет дома, а поставить на победу можно с коэффициентом 1.78. Победа «Лацио» оценивается в 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.66. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Интер» продолжает преследовать «Милан», который все еще удерживает лидерство в чемпионате. Разрыв между командами всего два очка. Команда демонстрирует стабильный футбол и небезосновательно претендует на чемпионство, спустя долгие годы гегемонии «Ювентуса». В прошлом туре «Интер» одолел «Фиорентину» (2:0), а ранее разгромил «Беневенто» (4:0).

«Лацио» — единственная команда, которая показала максимальный результат за последние пять матчей. Команда из Рима находится в великолепной форме и делит 4-5 место с «Ромой». В последних двух турах «Лацио» обыграл «Кальяри» (1:0) и «Аталанту» (3:1).

Информация для ставок

• «Лацио» выиграл семь матчей подряд в Серии А
• «Интер» не проигрывает уже шесть матчей в чемпионате
• Три из четырех последних матчей команд завершились исходом ТМ 2.5
• «Интер» не уходит с поля без забитого мяча более 10 матчей подряд в Серии А

Прогноз

Центральный матч тура обещает быть напряженным и интересным до финального свистка. Предположим, что поединок пройдет в равной борьбе и закончится ничейным результатом. Поставить на такой исход с коэффициентом 3.9 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.774.034.73
Fonbet 1.77 3.70 4.70
Мелбет 1.79 4.04 4.78
Лига ставок 1.75 3.90 4.50
Pin-up 1.77 3.85 4.55
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:26
У Интера больше шансов
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100