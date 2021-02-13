«Интер» — «Лацио»: прогноз на матч Серии А (14.02.2021)

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сегодня, 15:25

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 22-й тур чемпионата Италии. «Интер» ждет в гости набравший ход «Лацио».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, то можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Интер». Команда играет дома, а поставить на победу можно с коэффициентом 1.78. Победа «Лацио» оценивается в 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.66. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Интер» продолжает преследовать «Милан», который все еще удерживает лидерство в чемпионате. Разрыв между командами всего два очка. Команда демонстрирует стабильный футбол и небезосновательно претендует на чемпионство, спустя долгие годы гегемонии «Ювентуса». В прошлом туре «Интер» одолел «Фиорентину» (2:0), а ранее разгромил «Беневенто» (4:0).

«Лацио» — единственная команда, которая показала максимальный результат за последние пять матчей. Команда из Рима находится в великолепной форме и делит 4-5 место с «Ромой». В последних двух турах «Лацио» обыграл «Кальяри» (1:0) и «Аталанту» (3:1).

Информация для ставок

• «Лацио» выиграл семь матчей подряд в Серии А

• «Интер» не проигрывает уже шесть матчей в чемпионате

• Три из четырех последних матчей команд завершились исходом ТМ 2.5

• «Интер» не уходит с поля без забитого мяча более 10 матчей подряд в Серии А

Прогноз

Центральный матч тура обещает быть напряженным и интересным до финального свистка. Предположим, что поединок пройдет в равной борьбе и закончится ничейным результатом. Поставить на такой исход с коэффициентом 3.9 можно в букмекерской конторе Мелбет.