«Интер» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (30.04.2023)

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сегодня, 14:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Интер». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Лацио» оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Интер» добился полуфинала Лиги Чемпионов, но в Серии А рискует остаться без топ-4, что не позволит ему квалифицироваться в Лигу чемпионов. «Черно-синие» занимают пятое место с 54 баллами и отстают на два очка от «Ромы» и «Милана», которых ждет очная встреча. В случае победы хозяева гарантированно выйдут на четвертое место или сравняются по очкам сразу с двумя конкурентами. В прошлом туре «Интер» не оставил шансов «Эмполи» (3:0), а в кубке Италии переиграл «Ювентус» (1:0).

«Лацио» располагается на втором месте в Серии А, что является хорошим достижением для коллектива. Римский клуб практически гарантировал себе Лигу чемпионов в следующем сезоне и сейчас с 61 баллом в активе опережает «Ювентус» на два пункта. На выезде против «Интера», который находится в хорошей форме, шансов у римлян будет не так много, но момент у ворот миланцев определенно будут появляться. Два последних матча «Лацио» завершились поражением от «Торино» (0:1) и крупно победой со «Специей» (3:0).

Информация для ставок

«Интер» проиграл только одну игру из семи последних во всех турнирах

«Лацио» выиграл пять из десяти последних матчей на выезде

Шесть последних матчей между клубами закончились вариантом «обе забьют»

Прогноз

«Интер» имеет четкую цель на сезон и для ее выполнения нужна победа над «Лацио». Предполагаем, что Симоне Индзаги сможет переиграть свою бывшую команду в этой встрече, а сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.