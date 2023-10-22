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«Интер» — «Зальцбург». Прогноз на матч Серии А (24.10.2023)

вчера, 17:41
Интер

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.32. Поверить в успех «Зальцбурга» можно по коэффициенту 10. На ничью в матче можно поставить по 5.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.296.0010.77
Лига Ставок 1.32 5.80 10.00
Pari 1.30 5.80 10.50

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.62. На ТМ 3.5 коэффициент больше и достигает 2.3.

Форма команд

«Интеру» непросто дались два первых тура Лиги Чемпионов, но команда смогла добыть в них четыре очка и чувствует себя уверенно перед третьим поединком. В чемпионате Италии подопечные Индзаги также идут сред лидеров, поэтому постараются полностью сосредоточиться на матче с соперником из Австрии и добиться важной победы. В прошлом туре Серии А «Интер» без труда обыграл на выезде «Торино» (3:0), а ранее потерял очки в игре с «Болоньей» (2:2).

«Зальцбург» после двух туров смог набрать три очка и отстает от двух конкурентов на один пункт. Австрийская команда на данном отрезке сезона выглядит неуверенно и будет играть больше от обороны, иногда выбегая в контратаки. В чемпионате Австрии коллектив идет на втором месте и отстает от лидера на четыре пункта. В прошлом туре «Зальцбург» уступил на своем поле ЛАСК (0:1), а ранее минимально одолел «Рид» (1:0).

Информация для ставок

  • «Интер» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах при двух ничьих
  • «Зальцбург» одержал всего пять побед в десяти последних поединках
  • «Интер» выиграл все четыре последних матча у «Зальцбурга»

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе у миланского клуба не возникнет проблем. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.95 1.27 2.41 1.61 1.89 2.00
Лига Ставок 2.33 1.62 1.84 2.00
Pari 2.35 1.60
Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 18:02
Думаю, что Интер не испытает проблем в этом матче и спокойно заберет 3 очка у Зальцбурга, который сейчас плоховат, откровенно говоря. Гости как будто все силы отдали после победы в Лиссабоне над Бенфикой (2-0), после чего наступил большой спад. 0-2 отдались Сосьедаду, а на Сан Сиро, где их ждет сыгранный Интер со своими стабильными 3-5-2 им будет тяжело в обороне. В тылах миланцы играют гораздо надежнее, они опытнее, ну а нападение слишком высокого класса у хозяев, чтобы отпускать "быков" на спаде с минимальной разницей. Считаю, что в 2 мяча минимум тут фаворит победит. Прошлой поздней осенью основами на Сан Сиро все закончилось 4-0 в товарняке в ползу миланцев.
Гость
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