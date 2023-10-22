«Интер» — «Зальцбург». Прогноз на матч Серии А (24.10.2023)

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вчера, 17:41

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.32. Поверить в успех «Зальцбурга» можно по коэффициенту 10. На ничью в матче можно поставить по 5.6.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.62. На ТМ 3.5 коэффициент больше и достигает 2.3.

Форма команд

«Интеру» непросто дались два первых тура Лиги Чемпионов, но команда смогла добыть в них четыре очка и чувствует себя уверенно перед третьим поединком. В чемпионате Италии подопечные Индзаги также идут сред лидеров, поэтому постараются полностью сосредоточиться на матче с соперником из Австрии и добиться важной победы. В прошлом туре Серии А «Интер» без труда обыграл на выезде «Торино» (3:0), а ранее потерял очки в игре с «Болоньей» (2:2).

«Зальцбург» после двух туров смог набрать три очка и отстает от двух конкурентов на один пункт. Австрийская команда на данном отрезке сезона выглядит неуверенно и будет играть больше от обороны, иногда выбегая в контратаки. В чемпионате Австрии коллектив идет на втором месте и отстает от лидера на четыре пункта. В прошлом туре «Зальцбург» уступил на своем поле ЛАСК (0:1), а ранее минимально одолел «Рид» (1:0).

Информация для ставок

«Интер» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах при двух ничьих

«Зальцбург» одержал всего пять побед в десяти последних поединках

«Интер» выиграл все четыре последних матча у «Зальцбурга»

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе у миланского клуба не возникнет проблем. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.