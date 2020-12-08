«Интер» — «Шахтёр». Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020)

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вчера, 02:39

«Интер» и «Шахтёр» в заключительном туре Лиги Чемпионов определят дальнейшие перспективы команд в турнире. Сумеют ли хозяева подтвердить статус фаворита?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет выставила свои котировки на эту встречу. Победа «Интера» котируется за 1,31, ничья представлена котировкой 6,20, а вот победу «Шахтёра» можно сыграть с коэффициентом 10,00.

Аналитики БК даже не сомневаются в том, что встреча будет результативной. Тотал выставлен на отметке 3,5 гола. На больше котировка 2,08, а на меньше — 1,83.

Форма команд

Ситуация в группе В очень интересная. У всех команд перед заключительным туром есть шансы выйти в плей-офф. «Шахтёру» необходимо побеждать «Интер», чтобы рассчитывать на продолжение борьбы в турнире, или же, чтобы «Реал» потерял очки в противостоянии с «Боруссией» Менхенгладбах. Но тогда, нужно, чтобы результат «горняков» был не хуже, чем у «сливочных». «Интер» устраивает исключительно победа.

В неплохом настроении подходят команды к своему очному противостоянию. В Серии А подопечные Антонио Конте переиграли «Болонью» (3:1), а «Шахтёр» справился с «Минаем» (5:1).

Информация для ставок

Между собой команды встречались четыре раза в истории. Две победы на счету «Интера», еще две встречи завершились вничью

«Интер» 5 из 10 последних домашних матчей сыграл на ТМ 3,5 голов

«Шахтер» 3 из 10 последних выездных поединков завершил на тотал меньше 3,5 мячей

Прогноз

Можно даже не сомневаться, «Шахтёр» будет играть в контратакующий футбол. Команда постарается использовать свободные зоны в игре с «Интером» и будет выжидать ошибку соперника. Всё это будет актуально до того момента, пока хозяева не откроют счет. Мы считаем, что, когда они это сделают, игра не успеет раскрыться до той степени, чтобы в ворота команд влетело четыре и более голов. Предлагаем сыграть тотал меньше 3,5 мячей с коэффициентом 1,83.