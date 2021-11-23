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«Интер» — «Шахтёр». Прогноз на матч Лиги чемпионов (24.11.2021)

23 ноября 2021, 17:08

На матч пятого тура группового этапа ЛЧ донецкий «Шахтёр» отправится в Милан, где сыграет с «Интером». Предлагаем прогноз и обзоры ставок букмекеров на эту встречу.

Лига чемпионов 2021/2022
Интер
Шахтёр
2 : 0
завершен
24 ноября 2021, 20:45
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.325.6510.13
Мелбет 1.27 6.27 11.50

Ставки букмекеров

Чемпион Италии дома принимает вице-чемпиона Украины в качестве абсолютного фаворита данной встречи. Поставить на победу «Интера» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9. В случае неожиданной победы «Шахтёра» игроков порадует коэффициент 10.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.6.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.5. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.53. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Интер» благодаря двум победам над «Шерифом» с одинаковым счетом (3:1) сумел закрепиться на втором месте в группе и имеет отличные шансы на продолжение борьбы в раунде плей-офф. В чемпионате Италии у коллектива также все хорошо, в последнем туре был обыгран лидер турнирной таблицы «Наполи» со счетом (3:2).

«Шахтёр» также радует своих болельщиков хорошими результатами в национальном чемпионате, где в последних турах были обыграны «Колос» (3:1) и «Рух» (2:0). Но на евроарене дела обстоят не лучшим образом, после четырех матчей команда набрала всего один зачетный балл и занимает последнее место в своей группе.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Интера» насчитывает семь поединков
  • У «Шахтёра» шесть побед и два поражения в последних восьми матчах
  • Три минувшие очные встречи завершились нулевой ничьей
  • Четыре из пяти крайних игр с участием «Шахтёра» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

В последнее время команды часто играют между собой и уже отлично выучили игру и возможности друг друга. В минувших встречах была зафиксирована ничья, вполне вероятно, что такая тенденция продолжится. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 5.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.70 1.21 2.65 1.52 2.08 1.83
Мелбет 2.99 1.41
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Все комментарии
y4z9j73z62dk
y4z9j73z62dk
23 ноября в 20:28
Футбольный клуб Интер (Милан) одержит победу.
Gahi
Gahi
23 ноября в 20:10
Победа или ничья команды Интер в этом матче.
rtvxyw5ynvsv
rtvxyw5ynvsv
23 ноября в 19:28
Футбольный клуб Интер (Милан) выиграет матч.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
23 ноября в 17:22
Шахтёр зверь!
shlomo
shlomo
23 ноября в 17:20
Интер фаворит этого матча
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