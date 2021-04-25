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«Интер» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (25.04.2021)

вчера, 14:38

33-й тур чемпионата Италии подарит нам интересный поединок, — «Интер» поборется с «Вероной» за три очка. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.345.2710.99
Фонбет Live! 1.05 11.50 100.00
Мелбет 1.36 5.54 8.98

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам и предлагают коэффициент на их победу – 1.33. Поверить в успех «Вероны» можно за 10.5. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 5.3.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей по коэффициенту 1.74. На ТМ 2,5 коэффициент немного больше и достигает 2.15.

Форма команд

«Интер» на данный момент является лидером Серии А, а команда сосредоточена исключительно на чемпионате и показывает стабильные результаты, а отрыв от «Милана» достиг 10 очков. Команда максимально близка к долгожданному чемпионству, которое клуб не выигрывал больше 10 лет. В последних двух играх чемпионата «Интер» сыграл вничью со «Специей» и «Наполи» с одинаковым счетом (1:1).

«Верона» идет на 10-м месте, в последних матчах она выступает очень неудачно. Команда не решает турнирных задач и доигрывает сезон, но результаты не радуют болельщиков. Клуб в матче с лидером чемпионата будет иметь хороший шанс реабилитироваться и показать красивый футбол. В прошлых двух турах «Верона» проиграла «Фиорентине» (1:2) и «Сампдории» (1:3).

Информация для ставок

  • Пять из семи последних матчей «Интера» завершились тоталом меньше 2,5 мячей
  • «Верона» проиграла шесть из семи последних матчей Серии А
  • Семь из десяти последних матчей между клубами закончились победами «Интера», а остальные три поединка завершились вничью
  • Шесть последних встреч «Интера» и «Вероны» завершились тоталом больше 2,5 мячей

Прогноз

«Интеру» осталось несколько шагов до чемпионства, и в этом матче команда имеет хорошие шансы на победу, учитывая плохую форму «Вероны». Рекомендуем сделать ставку на победу «Интера» с форой -1.5 по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Кальяри» — «Рома».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.74 1.72 2.24
Мелбет 2.45 1.58
1XBET 3.32 1.33 2.24 1.76 1.70 2.15
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 14:46
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Верона»
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