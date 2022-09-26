Ирландия – Армения. Прогноз на матч Лиги Наций (27.09.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Ирландии, и предлагают коэффициент на их победу – 1.35. На успешный результат для гостей можно поставить по 10. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.5.
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сегодня, 21:45
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.08. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо больше и достигает 1.75.
Форма команд
Сборная Ирландии уступила в последней встрече и утратила все шансы побороться за первое место. Коллектив набрал всего четыре очка и опережает Армению на один балл перед личной встречей, в которой определится аутсайдер группы. Чтобы не вылететь из дивизиона B, хозяевам достаточно будет не проиграть. В прошлом поединке Ирландия уступила Шотландии (1:2), а ранее сыграла вничью с Украиной (1:1).
Армения откровенно плохо выступила в нынешней Лиге Наций и после пяти туров смогла набрать лишь три балл, отставая от ближайшего соперника на один пункт. Таким образом, чтобы остаться в дивизионе B, коллектив устроит только выездная победа. В прошлой встрече сборная Армении была разгромлена Украиной (0:5), а ранее крупно проиграла Шотландии (1:4).
Информация для ставок
- Армения не может выиграть уже девять матчей подряд на выезде во всех турнирах
- Ирландия проиграла только три встречи из десяти последних во всех турнирах
- Два из трех последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Армения выглядит самой слабой командой в группе и вряд ли сможет навязать свой футбол Ирландии. Предлагаем выбрать уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.