Ирландия – Армения. Прогноз на матч Лиги Наций (27.09.2022)

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вчера, 09:20

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Ирландии, и предлагают коэффициент на их победу – 1.35. На успешный результат для гостей можно поставить по 10. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.5.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.08. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо больше и достигает 1.75.

Форма команд

Сборная Ирландии уступила в последней встрече и утратила все шансы побороться за первое место. Коллектив набрал всего четыре очка и опережает Армению на один балл перед личной встречей, в которой определится аутсайдер группы. Чтобы не вылететь из дивизиона B, хозяевам достаточно будет не проиграть. В прошлом поединке Ирландия уступила Шотландии (1:2), а ранее сыграла вничью с Украиной (1:1).

Армения откровенно плохо выступила в нынешней Лиге Наций и после пяти туров смогла набрать лишь три балл, отставая от ближайшего соперника на один пункт. Таким образом, чтобы остаться в дивизионе B, коллектив устроит только выездная победа. В прошлой встрече сборная Армении была разгромлена Украиной (0:5), а ранее крупно проиграла Шотландии (1:4).

Информация для ставок

Армения не может выиграть уже девять матчей подряд на выезде во всех турнирах

Ирландия проиграла только три встречи из десяти последних во всех турнирах

Два из трех последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Армения выглядит самой слабой командой в группе и вряд ли сможет навязать свой футбол Ирландии. Предлагаем выбрать уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.