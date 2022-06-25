«Дандолк» — УДК. Прогноз на матч ирландской Премьер-лиги (01.07.2022)

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25 июня 2022, 11:17

Ставки букмекеров

Явного фаворита в данной игре букмекеры определили совершенно без проблем, и отдают предпочтение хозяевам поля. Линия БК Лига Ставок предлагает коэффициент 1.85 на победу «Дандолка» с форой (-1.5). Победа УДК порадует коэффициентом 11, а на ничью можно загрузить по 4.8.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.7. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.05. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Дандолк» в рамках минувшего тура чемпионата на выезде неожиданно потерял очки с «Шелбурном», расписав нулевую ничью. Из-за этого команда еще больше отпустила вперед «Шемрок Ровесрс» и теперь отставание составляет семь очков. Разница мячей на данный момент: 28 забитых и 14 пропущенных.

УДК давно не радовал своих болельщиков победным результатом, что подтверждается затянувшейся с середины мая безвыигрышной серией. В последнем туре коллектив на своем поле минимально уступил «Дерри Сити» (0:1), а чуть ранее не зацепился за очки в борьбе с «Сент-Патриксом» (1:2).

Информация для ставок

«Дандолк» выиграл шесть из семи последних встреч

Безвыигрышная серия УДК насчитывает пять матчей (четыре поражения и ничья)

Семь из восьми минувших очных поединков завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних игр «Дандолка» и четыре из шести УДК закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Хозяева поля в силу своего превосходства в качестве футболистов и организации игры с первых минут будут контролировать ход встречи и доведут дело до уверенного завоевания очередных трех очков. Предлагаем сделать ставку на победу «Дандолка» с форой (-1.5) букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.