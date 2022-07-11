«Сент-Патрикс» — «Дандолк». Прогноз на матч ирландкой Премьер-лиги (15.07.2022)

1657533607

11 июля 2022, 13:00

Ставки букмекеров

Однозначного фаворита в данной встрече букмекерам выделить не удалось. Поставить на победу «Дандолка» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.74. В случае победы «Сент-Патрикса» залетит коэффициент 2.59. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.2.

Также в линии букмекеры предлагают 2.05 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Сент-Патрикс» в минувшем туре порадовал своих поклонников уверенной домашней победой над «Дрогедой Юнайтед» со счетом (3:0). Чуть ранее коллектив провел выездной поединок с лидером «Шемрок Роверсом» и был вынужден отдать три очка, поражение (1:2). В таблице команда занимает четвертое место и продолжает борьбу за путевку в еврокубки.

«Дандолк» несколько дней назад был не похож на себя, команда не смогла поразить ворота соперника и в итоге проиграла «Дрогеде Юнайтед» с минимальным счетом (0:1). Из-за данной неудачи отставание от «Шемрок Роверса» увеличилось до 10 очков, и борьба за чемпионство усложнилась максимально.

Информация для ставок

«Сент-Патрикс» выиграл дома три из четырех последних поединков

У «Дандолка» семь побед в последних девяти встречах

Три минувших очных поединка закончились результатом «обе забьют – нет»

Четыре последних игры «Сент-Патрикса» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас ожидает борьба двух неуступчивых коллективов с верхней части турнирной таблицы. Очень трудно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и загрузить на ничейный результат по коэффициенту 3.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.