«Шелбурн» — «Финн Харпс». Прогноз на матч ирландской Премьер-лиги (08.07.2022)

1656926591

04 июля 2022, 12:23

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы гостевой команды залетит приятный коэффициент 3.77. За ничью в игре этих коллективов можно получить выигрыш по коэффициент 3.2.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициент 2.6. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.52. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Шелбурн» два дня назад побывал в гостях у «Слиго Роверс» и не смог зацепиться за очки, поражение (1:3). Чуть ранее коллектив сражался одним из лидеров чемпионата и сумел отобрать зачетные баллы у «Дандолка», расписав нулевую ничью. В таблице клуб занимает седьмое место и находится на безопасном расстоянии от зоны вылета.

«Финн Харпс» также не выигрывал в последних турах и порадовал болельщиков лишь ничьей (2:2) с «Сент-Патриксом». Следом состоялось противостояние с «Шемрок Роверсом», которое уже не удалось записать в актив, финальный свисток зафиксирован минимальное поражение (0:1). После 21 матча коллектив находится на предпоследнем месте и продолжает активную борьбу за выживание.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Шелбурна» составляет четыре матча, «Финн Харпса» — восемь

Две минувшие очные встречи завершились победой «Финн Харпс» (3:0) и (1:0)

Четыре из пяти последних игр «Шелбурна» закончились результатом ТМ 2.5

«Финн Харпс» забивает на выезде в шести из восьми последних поединков

Прогноз

В этом поединке трудно определить явного фаворита и соответственно сценарий игры может развиваться по-разному. Смеем предположить, что победитель так и не будет определен, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью по коэффициенту 3.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.