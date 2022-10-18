«Атлетико» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч испанской Примеры (18.10.2022)

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вчера, 20:15

Ставки букмекеров

«Атлетико» идет очевидным фаворитом предстоящего матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.60, ничья в игре котируется по 3.75, а победа «Райо Вальекано» по 8.00 в БК Лига Ставок.

Аналитики полагают, что матч не будет богатым на голы, а команды в свою очередь, сыграют строго в оборонительном плане, именно поэтому ставка ТМ (2.5) продается за 1.70, а ТБ (2.5) по 2.23 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Атлетико» к 10 туру подходит на третьей строчке в таблице. У столичного гранда в активе 19 очков. В нынешнем чемпионате «Атлетико» шесть раз обыграл соперников, расписал одну «мировую» и дважды уступил. В прошедших пяти турах четыре матча выиграно, а один проигран. В крайнем противостоянии, с одним из принципиальных соперников «Атлетиком Бильбао» взяты очень важные очки (1:0), которые и позволили команде подняться на более высокое место.

«Райо Вальекано» по состоянию на сегодня располагается на 10 позиции в командном зачете, сумев набрать 11 очков. По ходу кампании клуб добыл три победы и две ничьи, а в четырех поединках допустил поражение. В последних пяти турах по два матча завершились максимальным и отрицательным результатами, а в крайнем противостоянии расписана нулевая ничья с «Хетафе».

Информация для ставок

«Атлетико» выиграл в девяти из 15 последних матчах

12 из 15 последних матчей «Райо Вальекано» завершились с менее 3.5 голами

«Атлетико» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (1.5) «Райо Вальекано» с коэффициентом 1.48 в БК Лига Ставок.