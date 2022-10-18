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«Атлетико» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч испанской Примеры (18.10.2022)

вчера, 20:15
Атлетико - Райо Вальекано

Ставки букмекеров

«Атлетико» идет очевидным фаворитом предстоящего матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.60, ничья в игре котируется по 3.75, а победа «Райо Вальекано» по 8.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.554.037.64
Лига Ставок 1.58 3.80 6.00
Мелбет 1.58 3.85 7.24
1XBET 1.61 4.06 6.65

Аналитики полагают, что матч не будет богатым на голы, а команды в свою очередь, сыграют строго в оборонительном плане, именно поэтому ставка ТМ (2.5) продается за 1.70, а ТБ (2.5) по 2.23 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Атлетико» к 10 туру подходит на третьей строчке в таблице. У столичного гранда в активе 19 очков. В нынешнем чемпионате «Атлетико» шесть раз обыграл соперников, расписал одну «мировую» и дважды уступил. В прошедших пяти турах четыре матча выиграно, а один проигран. В крайнем противостоянии, с одним из принципиальных соперников «Атлетиком Бильбао» взяты очень важные очки (1:0), которые и позволили команде подняться на более высокое место.

«Райо Вальекано» по состоянию на сегодня располагается на 10 позиции в командном зачете, сумев набрать 11 очков. По ходу кампании клуб добыл три победы и две ничьи, а в четырех поединках допустил поражение. В последних пяти турах по два матча завершились максимальным и отрицательным результатами, а в крайнем противостоянии расписана нулевая ничья с «Хетафе».

Информация для ставок

  • «Атлетико» выиграл в девяти из 15 последних матчах
  • 12 из 15 последних матчей «Райо Вальекано» завершились с менее 3.5 голами
  • «Атлетико» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (1.5) «Райо Вальекано» с коэффициентом 1.48 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.62 1.76 2.16 1.39 3.19
Лига Ставок 2.21 1.62 1.65 2.15
Мелбет 1.74 2.22
1XBET 1.56 2.49
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:00
В этом матче скорее всего обе команды забьют.
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