«Хетафе» — «Атлетик Бильбао». Прогноз на матч испанской Примеры (18.10.2022)

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вчера, 19:58

Ставки букмекеров

«Атлетик Бильбао» идет явным фаворитом предстоящей встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.89, ничья в игре продается за 3.30, а победа «Хетафе» за 4.80 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают оборонительного, закрытого футбола от обеих команд, и как следствие малое количество забитых голов. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.57, а ТБ (2.5) по 2.50 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Хетафе» после сыгранных девяти туров располагается на 16 месте в чемпионате, набрав к этому моменту восемь очков. В нынешней кампании команда по два раза одержала победы и сыграла вничью, а в пяти случаях допустила проигрыш. В предшествующих пяти турах, в двух поединках взят максимальный результат, в двух очков не добыто, а в крайнем противостоянии расписана нулевая ничья в «Райо Вальекано».

«Атлетик Бильбао» к 10 туру подходит на шестой строчке в таблице, с 17 очками в активе. Команда показывает отличные результаты и заслужено идет в зоне еврокубков. В текущем розыгрыше клуб добыл пять побед, дважды сыграл вничью и лишь дважды оступился. В последних пяти турах трижды соперники были обыграны, а по матчу завершилось поражением и равным счетом. В крайнем противостоянии, в напряженной борьбе с «Атлетико» победа досталась столичному гранду (0:1).

Информация для ставок

В 11 из 15 последних матчах «Хетафе» забил менее 1.5 голов

«Атлетик» не проиграл в 12 из 15 последних матчах

Четыре из пяти последних очных встреч завершились с менее 2.5 голами

Прогноз

Учитывая положение команд, актуальную статистику и текущую форму, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.57 в БК Лига Ставок.