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«Хетафе» — «Атлетик Бильбао». Прогноз на матч испанской Примеры (18.10.2022)

вчера, 19:58
Хетафе - Атлетик (Бильбао)

Ставки букмекеров

«Атлетик Бильбао» идет явным фаворитом предстоящей встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.89, ничья в игре продается за 3.30, а победа «Хетафе» за 4.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.743.531.89
Лига Ставок 4.90 3.40 1.78
Мелбет 5.13 3.45 1.84
1XBET 4.64 3.48 1.94

Аналитики ожидают оборонительного, закрытого футбола от обеих команд, и как следствие малое количество забитых голов. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.57, а ТБ (2.5) по 2.50 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Хетафе» после сыгранных девяти туров располагается на 16 месте в чемпионате, набрав к этому моменту восемь очков. В нынешней кампании команда по два раза одержала победы и сыграла вничью, а в пяти случаях допустила проигрыш. В предшествующих пяти турах, в двух поединках взят максимальный результат, в двух очков не добыто, а в крайнем противостоянии расписана нулевая ничья в «Райо Вальекано».

«Атлетик Бильбао» к 10 туру подходит на шестой строчке в таблице, с 17 очками в активе. Команда показывает отличные результаты и заслужено идет в зоне еврокубков. В текущем розыгрыше клуб добыл пять побед, дважды сыграл вничью и лишь дважды оступился. В последних пяти турах трижды соперники были обыграны, а по матчу завершилось поражением и равным счетом. В крайнем противостоянии, в напряженной борьбе с «Атлетико» победа досталась столичному гранду (0:1).

Информация для ставок

  • В 11 из 15 последних матчах «Хетафе» забил менее 1.5 голов
  • «Атлетик» не проиграл в 12 из 15 последних матчах
  • Четыре из пяти последних очных встреч завершились с менее 2.5 голами

Прогноз

Учитывая положение команд, актуальную статистику и текущую форму, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.57 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.73 1.67 2.34 1.32 3.63
Лига Ставок 1.85 1.89 1.48 2.50
Мелбет 1.55 2.52
1XBET 3.48 1.33
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:14
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Гость
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